Kaune prasideda kultūros bendruomenės protesto akcijos

„Vienybę siejame su spalio 5-ąją įvykusiu kultūros bendruomenės įspėjamuoju streiku, kurio metu būtent čia, Vytauto Didžiojo karo muziejaus sodelyje, beveik trys tūkstančiai kauniečių pademonstravo bendrystę ginant Lietuvos kultūrą nuo populistinę retoriką skleidžiančios, demokratines vertybes menkinančios politinės jėgos“, – rašoma pranešime.
Pranešama, kad akcija Kaune kiekvieną dieną vyks po keturias valandas – nuo 12 iki 16 valandos.
„Juk, stovėdami už kultūrą, už laisvę, stovime ir už valstybingumą, nes jaučiame, kad dabartinė politinė krizė klibina pačius Lietuvos valstybės pamatus“, – nurodoma pranešime.
Kauno Kultūros asamblėjos iniciatyvinę grupę sudaro komunikacijos specialistės Agnė Pinigienė ir Eglė Bagočiūnaitė, muzikantas Arnas Mikalkėnas, scenos menų prodiuseris Balys Švedas, Lietuvos švietimo muziejaus vadovė Jolita Rudgalvienė, „Basketnews“ vadovas Jonas Miklovas, Kauno miesto kamerinio teatro vadovė Jurga Knyvienė, menotyrininkas ir kultūros projektų vadovas Justinas Kalinauskas, klubo „Auditorija“ bendraįkūrėjas ir vienas festivalio „Audra“ rengėjų Mantas Pakeltis, Kauno IX forto muziejaus ir Lietuvos muziejų asociacijos vadovas Marius Pečiulis, šokėjas ir choreografas Marius Pinigis ir Nacionalinio M. K. Čiurlionio dailės muziejaus direktorė Virginija Vitkienė.
Kaip skelbta anksčiau, praėjusios savaitės pirmadienio vakarą vykusio susitikimo metu buvo suburta Kauno Kultūros asamblėjos iniciatyvinė grupė ir pristatytos jos būsimos veiklos gairės.
Susitikimo metu taip pat nuspręsta jungtis prie protesto mėnesį vainikuosiančios akcijos, vyksiančios Vilniuje, bei tęsti iniciatyvą „Aš (at)stovėsiu iki galo. O tu?“.
ELTA primena, kad socialdemokratams po koalicinės sutarties pasirašymo priklausiusi Kultūros ministerija, vykdant mainus, buvo perleista „Nemuno aušrai“. Tiesa, į ministerijos vadovo postą paskirtas viešos kritikos sulaukęs „aušriečių“ atstovas Ignotas Adomavičius ministru išbuvo tik kiek ilgiau nei savaitę.
Ministerijų mainai bei paskirtas „aušrietis“ sukėlė pasipiktinimą kultūros bendruomenėje – organizuotas protestas prie Prezidentūros, įspėjamasis streikas, platinta peticija.
Kultūrininkai, reikalaujantys, kad „Nemuno aušra“ būtų atitraukta nuo Kultūros ministerijos, spalio pabaigoje inicijavo protesto mėnesį „Mes esame kultūra“.
Tiesa, anksčiau spalį posėdžiavusi socialdemokratų taryba nutarė iš „aušriečių“ perimti savo atsakomybėn Kultūros ministeriją. Savo ruožtu premjerė Inga Ruginienė patikino, kad kandidato į šią ministeriją ieškos pati, tačiau kol kas pretendentas vadovauti Kultūros ministerijai nėra pateiktas.
Laikinai Kultūros ministerijai vadovauja švietimo, mokslo ir sporto ministrė Raminta Popovienė.
Naujausi komentarai