Kauniečiai įsiliejo į tradicinio šokio sūkurį

„Ši akcija yra apie vienybę, apie Lietuvą, lietuviško šokio grožį ir tai, kad tie šokiai taptų ne tik scenoje rodomu reiškiniu, o kiekvienam žmogui pasiekiama švente“, – sakė Kauno tautinės kultūros centro direktorė Vaida Kasparavičienė.
Pasak V. Kasparavičienės, kiekvienais metais akcijoje pristatomi nauji šokiai, kuriuos pademonstruoja ir pamoko specialiai parinktas ansamblis. Prie jų jungiasi ir kiti kolektyvai, atsinešantys savo programas bei mokantys pasirinktų šokių. „Gali prisijungti bet kuris miestietis, svečias ar užsienietis. Labai dažnai būna daug norinčių to išmokti“, – sakė direktorė.
Šių metų akcijoje Kaune dalyvavo keliolika kolektyvų – folkloro ansambliai, vaikų ir jaunimo grupės, taip pat sceniniai liaudies šokėjai. Pasak organizatorių, vienas iš svarbiausių renginio tikslų – kad šokis suburtų ir įtrauktų, o ne taptų tik pasirodymu žiūrovams. „Atranka labai paprasta. Visi folkloro ansambliai nori ir jaučia pareigą parodyti, kuo patrauklus yra jų su meile šokamas tradicinis šokis“, – pabrėžė Lietuvos nacionalinio kultūros centro Etninės kultūros skyriaus choreografinio folkloro specialistė Audronė Vakarinienė.
Šiemet Kaune akcijos organizatoriai džiaugiasi besipildančiomis dalyvių gretomis – prisijungė visi Kauno kultūros centro šokio ansambliai, todėl aikštė buvo pilna įvairaus amžiaus šokėjų. Pasak A. Vakarinienės, iš metų į metus akcijos mastai tik auga, o dalyvių daugėja visoje Lietuvoje.
Akcijos sumanytojai primena, kad liaudies šokis – tai ne tik paveldas, bet ir gyvas šiandienos reiškinys, galintis sudominti įvairaus amžiaus žmones. „Šokiai patys savaime turi tai, kas visada buvo ir bus patrauklu, gražu ir vertinga Lietuvos žmonėms – nuo mažiausio iki vyriausio“, – teigė A. Vakarinienė.
Ji pastebi, kad visuomenė, ypač jaunimas, folklorą dar dažnai laiko senamadišku ir nepatraukliu. „Tokį požiūrį būtina keisti“, – pabrėžė ji. Anot A. Vakarinienės, šiuolaikiniai jauni žmonės retai susiduria su patraukliai pateiktomis folkloro formomis, todėl daugelis jų neturi asmeninės patirties, kuri vyresnėms kartoms buvo savaime suprantama.
Renginyje netrūko šypsenų ir juoko. Nors pradžioje stebinčiųjų buvo ne daug, su kiekvienu šokiu žmonių pulkas vis gausėjo. Vieni šokėjai sukosi seniai pažįstamame ratelyje, kiti drąsiai mokėsi pirmųjų žingsnių. Folkloro ansamblių nariai jau nuo pirmųjų muzikos skambesių ragino įsitraukti visus aikštėje susirinkusius, tad už parankių sukosi ir jauni, ir seni.
„Galvojau, kad tik stebėsiu, na, arba bent vėliau prisijungsiu, bet šokėjai ir aplinka labai užveda ir labai gera būti čia“, – pasakojo jau į pirmojo šokio „Trumpakojis“ sūkurį įtrauktas kaunietis Rimas.
Šiemet akcija Lietuvoje surengta jau vienuoliktą kartą. Jos organizatoriai tikina, kad su kiekvienais metais prie iniciatyvos jungiasi vis daugiau kolektyvų ir bendruomenių, o tradicinių šokių džiaugsmas atranda naują vietą miestų aikštėse. Akcija „Visa Lietuva šoka“ ne tik Kaune – liaudiški šokiai tą pačią dieną užpildė aikštes ir kiemus daugumoje miestų ir miestelių visoje Lietuvoje. Prie iniciatyvos jungėsi ir užsienio lietuvių bendruomenės, tad šokta ne tik Lietuvoje, bet ir Jungtinėje Karalystėje, Norvegijoje, Vokietijoje.
Akciją inicijavo Lietuvos nacionalinis kultūros centras, o Kaune ją surengė Kauno miesto savivaldybė kartu su Kauno tautinės kultūros centru.
