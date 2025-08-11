 Kultūros ir sporto renginiai Kauno rajone rugpjūčio 12–17 d.

Kultūros ir sporto renginiai Kauno rajone rugpjūčio 12–17 d.

2025-08-11
Laukia: Kauno rajone visi kviečiami į Žolinės šventes.
Laukia: Kauno rajone visi kviečiami į Žolinės šventes.

Rugpjūčio 12 d.

Rokų laisvalaikio salė:

18 val. „Šiuolaikinės seniūnijos“ bendruomenės susitikimas, performanso kūrimas su menininku Petru Lisausku.

Lapių laisvalaikio salė:

18.30 val. Lapių tvarumo festivalio edukacijų ciklas.

Rugpjūčio 13 d.

Ringaudų laisvalaikio salė:

12–14 val. stalo žaidimų popietė vaikams „Stalo linksmybės“.

A. Šapokos g. / Beržų g., Giraitė:

18.30 val. tradicinė kaimynų iškyla ir „Kinas mėnesienoje“. Vyks įvairios edukacijos, pramogos vaikams, dainuos dainų autorius ir atlikėjas Naglis Mačėnas.

Rugpjūčio 14 d.

Kačerginės mokykla-daugiafunkcis centras:

14–19 d. Tarptautinis menininkų susitikimas „Be ribų 2025“ – Menininkų susitikimas dedikuojamas Mikalojaus Konstantino Čiurlionio 150-osioms gimimo metinėms paminėti.

Rugpjūčio 15 d.

Prie Jadagonių koplyčios, Zapyškio sen.:

13 val. tradicinė Žolinės šventė Jadagoniuose „Kai kvepia žolynais ir medumi“.

Paštuvoje, prie parapijos namų:

14 val. Žolinės šventė su folkloro ansambliu „Karklė“.

Prie Saulėtekių laisvalaikio salės, parke:

17 val. tradicinė Vilkijos apylinkių šventė „Žolinės puokštė“.

Ramučių parkas:

18 val. nostalgiškos lietuvių estradinės muzikos koncertas „Sena plokštelė”.

Rugpjūčio 17 d.

Senoji Zapyškio bažnyčia:

17 val. Pažaislio muzikos festivalis. Gyvenimo giesmė: amžių pasakojimai. Renginys mokamas.

Raudondvario stadionas (Atgimimo g. 1, Raudondvaris):

19 val. LFF „TOPsport A lygos“ čempionato rungtynės: Kauno rajono „FC Hegelmann“ – FK „Panevėžys“.

Parodos:

Kauno rajono muziejus (Pilies takas 1, Raudondvaris):

Kento Ullbergo paroda „Skulptūros – gamtos paminklai“.

Paroda „Archeologiniai radiniai pildo Zapyškio istorijos dėlionę“.

Tado Ivanausko Obelynės sodyba-memorialinis muziejus:

Leono Striogos paroda „Lietuvos didieji“. Lauko galerija.

Kauno rajono savivaldybės viešoji biblioteka, Parodų salė:

Poetės, dailininkės Aldonos Gustas piešinių paroda.

Kauno rajono savivaldybės viešoji biblioteka, Konferencijų salė:

Iki 22 d. veiks paroda „Kauno rajonas senuosiuose vaizduose“.

Senoji Zapyškio bažnyčia:

Marinos Pugačiovos tapybos darbų paroda „Architektūrinė kelionė po Lietuvą“.

A. ir J. Juškų etninės kultūros muziejus:

V. Kašinsko miniatiūrų paroda.

