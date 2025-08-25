 Kultūros ir sporto renginiai Kauno rajone rugpjūčio 26-31 d.

Rugpjūčio 26 d.

Kulautuvos laisvalaikio salė:

18.30 val. – naujo sezono atidarymo koncertas „Dainom žvaigždėtas vakaras“. Dalyvauja solistai: Andžela Mickutė, Martynas Beinaris, Neringa Nekrašiūtė, Martynas Stankevičius, Karolina Činikaitė – Stankevičienė, Giedrius Paškevičius.

Rugpjūčio 27 d.

Akademija (Pilėnų g. 2), Pikniko Pieva:

18 val. – džiazo ir meno sinergijoje.

Raudondvario kultūros centro parkelis:

18.30 val. – naujo sezono atidarymo koncertas „Dainom žvaigždėtas vakaras“. Dalyvauja solistai: Andžela Mickutė, Martynas Beinaris, Neringa Nekrašiūtė, Martynas Stankevičius, Karolina Činikaitė- Stankevičienė, Giedrius Paškevičius ir mišrus choras „Svajonė“.

Rokų laisvalaikio salė:

12 val. – edukacinis užsiėmimas „Šiaudo prisilietimas“. Edukatorė Loreta Valantiejienė.

Kauno rajono savivaldybės viešoji biblioteka:

17 val. – knygų mylėtojų susitikimas.

Rugpjūčio 28 d.

Rokų laisvalaikio salė:

18 val. – edukacinis užsiemimas „Šiaudo prisilietimas“. Edukatorė Loreta Valantiejienė.

Kulautuvos biblioteka:

18.30 val. – knygų klubo „Kulautuvos knygų klubas“ narių susitikimas.

Ringaudų bendruomenės centro kiemas:

17.30 val. – vasaros palydėtuvės „Spalvota vasaros pabaiga“.

Rokų laisvalaikio salė:

18 val. – mozaikos dirbtuvės. Edukatorė Loreta Valantiejienė.

Aikštė prie Senosios Zapyškio bažnyčios (Muziejaus g. 1, Zapyškis):

18 val. – vasaros išlydėtuvės „Žydž roželė raštuolėlė“ – sutartinių ir tapybos sinergijos vakaras kartu su sutartinių giedotojų grupe „Devyniaragė“ ir meno studijos „Kūrybos draugas“ vadove Jovita Misiūniene.

Rugpjūčio 29 d.

Kulautuvos laisvalaikio salė:

9 val. – Kauno regiono bibliotekų skaitytojų klubo moderatorių suvažiavimas.

Rugpjūčio 30 d.

Žėbiškių k., Batniavos sen. (tvenkinio koordinatės: 55.010549, 23.665655):

10 val. – atviras Lietuvos laivų modelių sporto čempionatas.

Užliedžių bendruomenės sporto aikštynas:

10 val. – Užliedžių seniūnijos tinklinio turnyras.

Domeikavos Lietuvos kankinių parkas:

16 val. – Domeikavos šventė „Domeikio fiesta 2025“ ir jaunimo muzikos festivalis, skirtas Kauno rajono 70-mečiui paminėti.

Samylų kultūros centras:

17 val. – „Pėdos marių dugne“ pristato: gandas tapęs legenda

L. Amstrongo vardo estrada, Vilkija:

20.30 val. - kinas po atviru dangumi. Filmas visai šeimai „Paslaptingas sodas“.

Pyplių piliakalnis:

19 val. - vasaros palydėtuvės „Nauja legenda“ ant Pyplių piliakalnio.

Rugpjūčio 31 d.

Žėbiškių k., Batniavos sen. (tvenkinio koordinatės: 55.010549, 23.665655):

8 val. – atviras Lietuvos laivų modelių sporto čempionatas.

PARODOS:

Kauno rajono muziejus (Pilies takas 1, Raudondvaris):

Kent Ulberg paroda „Skulptūros – gamtos paminklai“.

„Archeologiniai radiniai pildo Zapyškio istorijos dėlionę“.

Tado Ivanausko Obelynės sodyba-memorialinis muziejus:

Leono Striogos paroda „Lietuvos didieji“. Lauko galerija.

Kauno rajono savivaldybės viešoji biblioteka, Parodų salė:

Poetės, dailininkės Aldonos Gustas piešinių paroda.

Senoji Zapyškio bažnyčia:

Marinos Pugačiovos tapybos darbų paroda „Architektūrinė kelionė po Lietuvą“.

A. ir J. Juškų etninės kultūros muziejus:

Nuo rugpjūčio 19 d. R. Valenčiūtės paveikslų ir žolynų paroda.

Kauno rajono savivaldybės viešoji biblioteka, konferencijų salė:

Nuo rugpjūčio 23 d. Gyčio Tamašausko fotografijų paroda „Iš Ilgakiemio akimirkų“ (Kauno rajono 70-mečiui paminėti).

