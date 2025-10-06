Kultūros ir sporto renginiai Kauno rajone spalio 6–12 d.

Spalio 6 d.
Ilgakiemio laisvalaikio salė:
17 val. susitikimas su jaunimu. Projektas „Garliavos apylinkių seniūnijos jaunimo kūrybiškumo ir savanorystės skatinimas“.
Spalio 7 d.
Neįgaliųjų draugijos Karmėlavos dienos centras:
12 val. dailininkės Almos Buzaitės tapybos darbų „Tylos spalvos“ pristatymas.
Taurakiemio laisvalaikio salė:
16 val. Kauno rajono trečiojo amžiaus universiteto paskaita, žaidimo „Suaugusiųjų švietimas – polėkiui ir prasmei“ dalis.
Kauno rajono savivaldybės viešoji biblioteka, Konferencijų salė:
17.30 val. susitikimas su aktoriumi, bardu Sauliumi Bareikiu ir jo knygos „Odė lūzeriui“ pristatymas. Renginį moderuos leidyklos „Slinktys“ vadovas Juozas Žitkauskas.
Zapyškio pagrindinės mokyklos salė:
18.30 val. Čekiškės teatro studijos „Kartos“ premjera – Kazio Binkio „Atžalynas“.
Spalio 8 d.
Ilgakiemio laisvalaikio salė:
18 val. nemokamos funkcinės treniruotės.
Kauno r. sporto centro treniruoklių salė (Vasario 16-osios g. 8, Garliava):
19 val. sveikatingumo mėnuo „Sportuokime lengvai“. Nemokami užsiėmimai treniruoklių salėje. Registracija tel. +370 646 26 779.
Spalio 9 d.
Kauno rajono savivaldybės viešoji biblioteka, Konferencijų salė:
14.30 val. dokumentinio filmo „Abipus vandenynų“ peržiūra ir pristatymas. Filmas skirtas Kovo 11-osios 35-osioms nepriklausomybės atkūrimo metinėms.
Vilkijos miesto biblioteka:
17 val. Sauliaus Baltrūno knygos „Bimbalmūšys“ pristatymas.
Ilgakiemio laisvalaikio salė:
18 val. kūrybinės dirbtuvės „Puodeliavimas“ su Nomeda Marčėnaite. Renginys mokamas. Būtina išankstinė registracija iki spalio 20 d. e. p. [email protected] arba tel. +370 699 28 451.
Kačerginės mokyklos-daugiafunkcio centro laisvalaikio salė, II a.:
18.30 val. Kačerginės vokalinio anskamblio „Šypsnis“ penktojo gimtadienio koncertas „Kvepia pušynai“.
Kauno r. sporto centras (Vasario 16-osios g. 8, Garliava):
18 val. NKL čempionato rungtynės: Kauno r. „Omega-Tauras-LSU“–„Kėdainių SC“.
Spalio 10 d.
A. ir J. Juškų etninės kultūros muziejus:
15 val. edukacija „Šiaudinių menas“. Būtina išankstinė registracija tel. +370 652 26 084.
Taurakiemio laisvalaikio salė:
18 val. Kauno rajono Akademijos TAU mėgėjų teatro spektaklis „Šeši patiekalai iš vienos vištos“.
Vandžiogalos laisvalaikio salė:
18 val. menininkės Vilmos Samackienės tapybos darbų „Laukinė elegancija“ pristatymas.
Kauno r. sporto centras (Vasario 16-osios g. 8, Garliava):
19 val. sveikatingumo mėnuo „Sportuokime lengvai“. Nemokami užsiėmimai treniruoklių salėje. Registracija tel. +370 646 26 779.
Kauno r. sporto centras (Vasario 16-osios g. 8, Garliava):
19.30 val. LRF pirmos lygos vyrų rankinio čempionato rungtynės: Kauno r. „SC-Garliava“–Klaipėdos „Viesulo SC/Dragūnas“.
Spalio 11 d.
Raudondvario kultūros centras:
10 val. teatro dirbtuvės „Tarnybinis įėjimas“.
Raudondvario kultūros centras:
17 val. Kauno kamerinio teatro spektaklis „Dreamworks“(rež. Agnius Jankevičius).
Ilgakiemio laisvalaikio salė:
10–13 val. neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi programos užsiėmimai „Kūrybinės tapybos pagrindai“. Lektorė Jurgita Žičkevičienė. Užsiėmimai nemokami.
Raudondvario biblioteka:
11 val. ekskursija „Raudondvario bažnyčia ir dvaras“ su VšĮ „Raudondvario dvaras“ gidu Andriumi Marcinkevičiumi.
Taurakiemio laisvalaikio salė:
11 val. kūrybinės dirbtuvės „Baltojo molio magija“ su Lina Mažrimiene. Užsiėmimas mokamas.
Kauno rajono muziejus (Pilies takas 1, Raudondvaris):
11 val. atvira edukacija „Rudens alchemija Raudondvario pilyje: kvapnaus muilo dirbtuvės“.
Dalyvių skaičius ribotas, būtina išankstinė registracija: https://forms.gle/xFnfrUcViUiewVt87.
Samylų kultūros centras:
12 val. kūrybos namai „Vizualaus meno edukacijos“. Edukatorė Ona Žilinskienė.
Kultūrinė erdvė, Parko g. 7 , Bubių k.:
15 val. koncertas „Rudenį susibūrę“, skirtas vaikų kapelos „Karklynėlis“ kūrybinės veiklos 20-mečiui paminėti.
Lapių laisvalaikio salė:
15 val. koncertas „Dainų puokštė rudeniui“.
Senoji Zapyškio bažnyčia:
17 val. Luko Bartaškos (vokalas) ir Leonardo Bėkšos (klavišiniai) rudeninė džiazo, soulo, neosoulo programa.
Kauno r. sporto centras (Vasario 16-osios g. 8, Garliava):
10 val. 2025 m. Atviras Kauno rajono Nacionalinės A lygos ir Nacionalinės B lygos aerobinės gimnastikos čempionatas.
Spalio 12 d.
Domeikavos laisvalaikio salė:
10 val. šokių festivalis „Šok pagal ritmą“.
Rokų laisvalaikio salė:
11.30 val. Kauno lėlių teatro „Nykštukas“ spektaklis vaikams. Spektaklis mokamas
Senoji Zapyškio bažnyčia:
12 val. vieša ekskursija „Senoji Zapyškio Šv. Jono Krikštytojo bažnyčia: istorija, legendos, dabartis“. Registracija: https://forms.gle/5eg19prtDumjjzDa9.
A. ir J. Juškų etninės kultūros muziejus:
14 val. Tarptautinis dūdorių festivalis „Lietuvos dūdmaišininkų susipūtimas“.
Ilgakiemio laisvalaikio salė:
16 val. Telšių Žemaitės dramos teatro spektaklis „Vėina kėima pablūdėma“ (rež. D. Žilinskas).
Kauno r. sporto centras (Vasario 16-osios g. 8, Garliava):
10 val. 2025 m. Atviras Kauno rajono Nacionalinės A lygos ir Nacionalinės B lygos aerobinės gimnastikos čempionatas.
Naujausi komentarai