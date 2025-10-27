Kultūros ir sporto renginiai spalio 27–lapkričio 2 d.

Spalio 27 d.
Liučiūnų laisvalaikio salė:
12 val. suaugusiųjų projektas „Adatėlė devyndarbė 2025“.
Spalio 28 d.
Rokų laisvalaikio salė:
12 val. edukacinis užsiėmimas „Maišelių kūrimo dirbtuvės“.
Ilgakiemio laisvalaikio salė:
18 val. gongų muzikos terapija.
Spalio 29 d.
Taurakiemio laisvalaikio salė:
10 val. Projektas „Jaunimas jungiasi: kūrybiškumo, lyderystės ir bendruomeniškumo laboratorijos“. Komandinio darbo praktika „Detektyvinė mafija“.
Zapyškio seniūnijos salė:
19 val. vakaronė Ilgių belaukiant: „Toli mana giminėla...“: papročiai, tradicijos, dainos. Dalyvauja Zapyškio „Altonės“ ir Plokščių „Vaiguvos“ folkloro ansambliai.
Mastaičių mokykla-daugiafunkcis centras:
19 val. koncertas „Rudens harmonija ll“.
Kauno rajono sporto centro treniruoklių salė:
19 val. sveikatingumo mėnuo „Sportuokime lengvai“. Nemokami užsiėmimai treniruoklių salėje (trukmė 1 val., registracija tel. +370 646 26 779).
Spalio 30 d.
Kauno rajono savivaldybės viešoji biblioteka, I a.:
10.30 val. akcija „Tėčiai skaito vaikams“. Knygas vaikams skaitys aktorius, režisierius Paulius Tamolė.
Eigirgalos kapinės:
15 val. „Iš atminties gyvi...“. Pilietinė akcija Vėlinių proga, jos metu bus tvarkomi apleisti kapai, uždegamos žvakutės.
Kauno rajono sporto centras:
18 val. Nacionalinės krepšinio lygos čempionato rungtynės: Kauno r. „Omega-Tauras-LSU“–Telšių „Telšiai“.
Ringaudų pradinės mokyklos kupolas:
18 val. „Ilgių šviesa: senosios Vėlinių dainos ir pasakojimai“.
Babtų kultūros centras:
19 val. meno vadovės Danutės Šakalienės dešimties metų veiklos Babtų kultūros centre paminėjimui skirtas koncertas „Dešimt metų su „Gynia“.
Spalio 31 d.
Karmėlavos kapinės:
10 val. pilietinė akcija „Viena uždegta žvakelė – viena sušildyta siela“, skirta Vėlinėms paminėti, jos metu bus tvarkomi apleisti, nežinomų mirusiųjų kapai, uždegamos žvakutės.
Rokų laisvalaikio salė:
18 val. šokių studijos „Vipera“ renginys.
Kauno rajono sporto centro treniruoklių salė:
19 val. sveikatingumo mėnuo „Sportuokime lengvai“. Nemokami užsiėmimai treniruoklių salėje (trukmė 1 val., registracija tel. +370 646 26 779).
Parodos lapkričio mėnesį:
Kauno rajono Tado Ivanausko Obelynės sodyba-memorialinis muziejus:
Sauliaus Lampicko paroda „Paukščiai“. Lauko galerija.
Kauno rajono Antano ir Jono Juškų etninės kultūros muziejus:
II–VI 9–17.30 val. Gražinos Markevičienės tapybos paroda.
Kauno rajono savivaldybės viešoji biblioteka:
Antano Obcarsko tapybos studijos narių plenero „Vasara Nemajūnuose 2025“ darbų paroda.
Iki 16 d.
Kauno rajono muziejus:
III–VII 10–17.30 val. Paroda „Archeologiniai radiniai pildo Zapyškio istorijos dėlionę“.
Iki 23 d.
Kauno rajono muziejus:
III–VII 10–17.30 val. paroda „Arbit Blatas: skulptūra, grafika, tapyba“.
