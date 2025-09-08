Kuo įdomus ir išskirtinis menininkas Arbit Blatas?

„Tai išskirtinai teatro žmogus. Puikus scenografas, kostiumų kūrėjas“, – tokiais žodžiais XX amžiaus menininką Arbit Blatą apibūdino Kauno rajono muziejaus direktorius Zigmas Kalesinskas. Jo teigimu, A. Blatas tuo ir išsiskiria, kad pagrindinį dėmesį skyrė teatrinei veiklai. Dar vienas šio menininko išskirtinumas – darbų įvairovė. Raudondvario pilyje eksponuojami ne tik tapybos darbai, bet ir skulptūros, grafikos darbai.
Įdomu tai, kad gyvi personažai yra matomi ir jo darbuose. Vienas iš jų – mimas Marcelis Marso.
„Kai kurie darbai tarsi atkartoja, cituoja vieni kitus“, – menininko darbais žavėjosi Z. Kalesinskas. Galima pastebėti, kad iš tikrųjų kai kurie personažai matomi keliuose darbuose – ir nutapytame paveiksle, ir skulptūroje.
Z. Kalesinskas pabrėžė, jog A. Blatas „visada ilgėjosi Kauno ir lietuviško peizažo“. Dėl šios priežasties kūriniuose aiškiai matoma sodri žalia spalva. Menotyrininkai tvirtino, kad A. Blato tapyba yra prisotinta lietuviškų spalvų. Pasak Z. Kalesinsko, A. Blatas visada ilgėjosi Kauno. Tam pritarė ir privatus kolekcionierius Samuelis Tacas.
S. Tacas savo kolekcijoje turi ne vieną A. Blato kūrinį. Kolekcionierius juokdamasis sakė, kad rinkti šio menininko kūrinius paskatino faktas, jog abu yra kauniečiai.
„Pradėjau skaityti, domėtis ir taip jis mane užvedė. Pajutau, kad mes vaikystėje kvėpavome tą patį orą, žiūrėjome į tą patį Nemuną“, – pasakojo S. Tacas.
Pasak S. Taco, tai ir paskatino domėtis A. Blatu kaip menininku. Kolekcionierius dalijosi, kad tai buvo vienas iš tų menininkų, kuris panašiausias į jį. Jis išvyko iš Lietuvos į Izraelį, o A. Blatas taip pat iškeliavo į kitą šalį, o paskui abu atkeliavo į Jungtines Valstijas.
Paklaustas apie turimos kolekcijos kiekį S. Tacas juokėsi: „Aš sakau, kad turiu, nes jeigu pasakysiu tikslų skaičių, vadinasi, sustosiu. Todėl niekada neatskleidžiu, kiek visko turiu.“ Tačiau entuziastingai pridūrė, kad kolekcija nuolat pildoma ir prižiūrima.
„Kai kurie darbai yra niekur niekada nerodyti. Rodome pirmą kartą ištrauktus iš privačių kolekcijų. O dar kai kurie darbai yra visai neseniai nupirkti iš aukcionų“, – džiaugėsi Z. Kalesinskas. Iš tiesų, didžioji eksponuojamų darbų dalis yra iš privačių kolekcininkų. Meno kūrinius Kauno rajono muziejui patikėjo ir Nacionalinis dailės muziejus. Parodoje eksponuojami kūriniai iš S. Taco, Algirdo ir Lauros Petraičių, Dariaus Lebedzinsko, Valdo Gaurelio ir kitų privačių kolekcijų.
Parodos lankytoja Rugilė teigė, kad „paroda įtraukia ir tapybą ir skulptūrą“.
„Dažniausiai būna, kad tik vienos rūšies parodos vyksta, o čia labai smagu, kad galima viską pamatyti. O paroda taip pat labai įtraukianti“, – įspūdžiais po parodos dalijosi Rugilė.
„Labai patiko, kad yra ir natiurmortų, ir žmonių. Patinka tokia kaip kamerinė aplinka, nes kai pirmą kartą buvau, atrodo norėjosi daugiau, o dabar viskas jaukiau“, – parodos atidarymo emocijomis dalijosi mama su dukra.
A. Blatas – menininkas, tapytojas, skulptorius, scenografas. Kilęs iš Kauno. Menininkas kurį laiką gyveno Paryžiuje, o vėliau iškeliavo į Niujorką. 1932 metais Kaune atidarė pirmąją Baltijos šalyse paryžietiško tipo galeriją.
Kauno rajono muziejuje tai yra ketvirtoji litvakų paroda. Taip minima tarptautinė žydų kultūros savaitė.
Naujausi komentarai