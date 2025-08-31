Nuo pasakų iki spektaklių suaugusiesiems

Karališkos lėlės
Persirengėlių lūpose skambant M. K. Čiurlionio harmonizuotai lietuvių liaudies dainai „Ant kalno gluosnys“, naujojo teatrų sezono starto nekantriai laukiantys miestiečiai, įpusėjus savaitei, užtvindė Nacionalinio Kauno dramos teatro (NKDT) fojė. Pasveikinti iš didmeistrio paveikslo nužengusių karalių minia sugužėjo į „Rūtos“ salę ir, įsmeigę akis į iš tamsos išnirusį ekraną, laukė jame pasirodysiančių karščiausių naujienų.
„Sveiki, noriu pakviesti į spektaklį „Šiltnamis“ apie meilę gamtai globalinio atšilimo akivaizdoje. Šiame spektaklyje mergaitė susidraugauja su iš tamsos gimstančia taršos būtybe, o sodininką, jo namus, artimiausius ir visą planetą ištinka virtinė šiltnamio efekto padarinių. Spektaklyje mergaitės laukia svarbus sprendimas, kurią pusę pasirinkti ir kaip užauginti ypatingą, apie viltį primenantį augalą, kuris leistų mūsų planetai Žemei toliau kvėpuoti“, – ekrane pasigirdo Kauno valstybinio lėlių teatro (KVLT) aktoriaus kvietimas į pirmąją šio sezono premjerą, vyksiančią spalio 11–12 d.
Roko Lažaunyko spektaklis visai šeimai atkreips dėmesį į gamtą ir iššūkius, su kuriais susiduria mūsų planeta. Spektaklyje pasitelkiama reta, Lietuvoje beveik nematyta bunraku lėlių technika, atkeliavusi iš Japonijos. Emocijų lėlei suteikia ne aktorių veido išraiška, o rankų judesiai ir aktoriaus balsas, todėl ši technika dar vadinama meistriškumo stebuklu.
Iškilminga lėlininkų sezono atidarymo šventė „Į pasakų šalį“ – rugsėjo 7 d. Tądien Miesto sodas virs tikra pasakų karalyste, o kiekvienas atėjęs – pasakų personažu.
„KVLT pasitinka karališkąjį – 68-ąjį – sezoną. Sezonas karališkasis dėl to, kad mūsų teatro pastatas minės 100 metų jubiliejų. 1925 m. Laisvės al. 87A buvo pastatytas pirmasis Lietuvoje specialiai kino teatrui sukurtas pastatas. Nuo to laikė keitėsi pavadinimai – „Glorija“, „Odeonas“, „Pionierius“, o 1960 m. valdžia nusprendė šį pastatą skirti lėlininkams. Todėl šiandien Kastukas yra su manimi, – ją atlydėjusios lėlės ranką savo delne spaudė teatro vadovė Rasa Bartninkaitė. – Beje, Kastukas taip pat švenčia. Šiemet M. K. Čiurlioniui – 150. Todėl po atidarymo šventės, rugsėjo 7-ąją, žiūrovai turės galimybę išvysti naujausią spektaklį – „Karalių pasaka“, paremtą M. K. Čiurlionio vaikystės ir kūrybos motyvais.“
Laukia olimpiada
Kitų metų gegužę KVLT planuoja pristatyti suaugusiesiems skirtą bendrą Lietuvos ir Sakartvelo lėlininkų darbą „Čiurlionio svajos“. Šis spektaklis tęs M. K. Čiurlionio 150-ųjų gimimo metinių minėjimo programą, vykdomą nacionaliniu ir tarptautiniu mastu 2024–2026 m.
Ateinantį sezoną KVLT yra numatęs intensyvias gastroles po lietuvių bendruomenes Europoje, Jungtinėje Karalystėje ir Kanadoje. Ypatingą dėmesį lėlininkai skirs išeivijoje gyvenantiems vaikams. Taip bus siekiama užtikrinti pilietiškumo puoselėjimą ir lietuviškos kultūros atstovavimą užsienyje.
„Keliausime ir po visą Lietuvą. Nuo pamario, Nidos iki Visagino, nuo Joniškio iki Varėnos. Artimiausia kelionė – jau poryt. Mūsų teatras iškeliauja į Skandinaviją“, – tarptautiniame lėlių teatrų festivalyje „Sampo“, anot R. Bartninkaitės, bus pristatytas „Auksiniu scenos kryžiumi“ apdovanotas spektaklis „Liūtas ir paukštis“, kuris rugsėjo pabaigoje keliaus į Šarlevilyje vyksiantį prestižinį ir patį didžiausią lėlių teatrų festivalį, vadinamą lėlių teatrų olimpiada.
„Sėkmės, Kastuk! Na, o mūsų renginio scenoje tegul plazda kūrybos ir įkvėpimo aura!“ – nusilenkusi publikai, R. Bartninkaitė prožektorių šviesomis pasidalijo su „Auros“ siela.
Neskaičiuoja sezonų
Choreografė, Nacionalinės kultūros ir meno premijos laureatė Birutė Letukaitė apgailestavo, kad, priešingai nei KVLT, „Aura“ ilgus metus neturi nuolatinių patalpų, todėl trečiadieniais glaudžiasi „Romuvos“ kino teatre, o kartkartėmis – NKDT erdvėse.
„Kaip būrelis esame nuo 1982 m., o kaip miesto teatras – nuo 1995-ųjų, todėl tikrai nežinau, kelintas čia sezonas. Kad ir kelintas būtų, pagrindinis įvykis – spalio 2–5 d. vyksiantis tarptautinis šiuolaikinio šokio festivalis „AURA’35“, – spalį kalendoriuje šias datas pasižymėti raudonai kvietė B. Letukaitė.
Kviečiame suvokti teatrą kaip esamą laiką.
Festivalyje pasirodys ir žinomi užsienio kolektyvai, ir mūsų šalies kūrėjai. Čia bus ir M. K. Čiurlionio pėdsakų. Šokio gerbėjams bus pristatytas B. Letukaitės spektaklis „Jūra“, kurio metu skambės gyvai Kauno miesto simfoninio orkestro atliekama M. K. Čiurlionio muzika. Naujajame sezone šokio gerbėjai išvys ir gerai žinomus, pamėgtus spektaklius: „Godos 2.0“, „Godos 3.0“, „Dausos“, „Preliudas“ ir „Prarasti prisiminimai“. Gruodį „Aura“ kartu su teatru „Okarukas“ pristatys sezono premjerą – vizualiojo judesio spektaklį visai šeimai „Mikro / Makro“, kurį kurs choreografė Sakurako San.
„Rugsėjo 9-ąją kviečiu į sezono atidarymo spektaklį „Kaunas ZOO“. Po dvejų dienų, rugsėjo 11-ąją, teatro gastrolėse Vilniuje bus parodyti spektakliai „Dausos“ ir „Preliudas“. Rugsėjo 16-ąją teatro repertuarą papildys žiūrovų pamėgtas spektaklis „Norėčiau būti paparčio žiedu“, sukurtas choreografės Bea Debrabant iš Prancūzijos“, – artimiausius renginius anonsavo „Auros“ siela.
Ankstyvi pranašai
Daugumai teatrų ruošiantis sutikti naująjį sezoną, Kauno miesto kamerinis teatras jį jau pradėjo – rugpjūčio 23-iąją pristatyta judesio spektaklio „Prisirišimas“ premjera. Pasirodymą kūrė atlikėjai su įvairiomis negaliomis kartu su profesionaliais Lietuvos šokėjais Ema Senkuviene, Urte Šalčiūte, choreografais Mariia Bakalo ir Tadu Almantu.
„Šis spektaklis yra įtraukiosios scenos menų platformos „Serpantino laboratorija“ projektas. Tai nuo 2019 m. Kauno miesto kamerinio teatro vykdoma tęstinė iniciatyva, apimanti kūrybines dirbtuves, specializuotas mokymo programas, profesionalius sceninius pastatymus ir jų sklaidą“, – anot teatro atstovės, „Prisirišimas“ į sceną grįš vėlyvą rudenį. Didžiojoje salėje jis bus rodomas lapkričio 22–23 d.
Rugsėjo mėnesį numatytos net dvejų spektaklių vaikams premjeros. Rugsėjo 6, 7 ir 23 d. jauniesiems žiūrovams bus pristatytas šiuolaikinio cirko menininko Džiugo Kunsmano spektaklis „Ikaras“, o rugsėjo 13 d. – režisierės Eglės Kižaitės spektaklis „Apie draugystę“. Rugsėjį taip pat prasidės 10-asis tarptautinis jaunimo teatro festivalis „Išeities taškas“. Dviejų savaičių trukmės jubiliejinėje festivalio programoje teatras kvies žiūrovus atrasti jaunųjų lietuvių menininkų darbus, dalyvauti tradicija tapusiame spektaklio eskizų konkurse, įsitraukti į įvairias kūrybines dirbtuves ir išvysti svečių iš Čekijos pasirodymus. Šiais metais festivalis „Išeities taškas“ vyks nuo rugsėjo 23 iki spalio 5 d.
Ryškios premjeros
Kauno valstybinis muzikinis teatras (KVMT) 86-ąjį sezoną pasitiks itin ryškiais akcentais: trimis premjeromis, gastrolėmis ir įvairiaspalviais muzikos žanrais.
„Šio sezono repertuaras iš naujo kvies atrasti klasiką ir patirti šiuolaikinio scenos meno magiją“, – intrigavo teatro vadovas Benjaminas Želvys.
Rugsėjo 11 d. pirmą kartą Lietuvoje bus pristatyta Francesco Cilea opera „Adriana Lekuvrer“ – bendras KVMT ir Estijos operos festivalio „PromFest“ projektas. Spalio 3-iąją publika išvys choreografės ir režisierės Anželikos Cholinos šokio spektaklį „Karmen“, sukurtą pagal Radiono Ščedrino muziką, kuriame kūrėja naujai atskleis Don Chosė meilės tragediją.
„Tai mano gyvenimo tema, turbūt todėl šį spektaklį stačiau ne vieną kartą. Gavusi dar vieną galimybę supratau, kad negalima spektaklio šia tema statyti būnant jaunai. Tik dabar galėsiu atskleisti šią temą taip, kaip iš tikrųjų reikia ir kokia ji turi būti“, – sakė A. Cholina.
Rudenį teatrą papuoš ir ypatingos datos: spalio 25-ąją, minint Pasaulinę operos dieną, žiūrovams bus pristatyta sezono premjera – Francesco Cilea „Adriana Lekuvrer“, o gruodžio 13-ąją, pažymint Lietuvos profesionalaus baleto 100-metį, Lietuvos nacionalinio operos ir baleto teatro scenoje KVMT pristatys Anatolijaus Šenderovo baletą „Dezdemona“. Metų pabaigoje žiūrovus tradiciškai suvienys naujametė „Traviata“ ir šventinė koncertinė programa. Kovą laukia viena svarbiausių sezono premjerų – Wolfgango Amadeus Mozarto „Figaro vedybos“. Pasak operos režisierės Viktorijos Streičos, ši opera bus žvilgsnis į šiandienos žmogaus pasaulį, kur humoras, socialinė satyra tampa kritika, o muzika – emocijų vedliu.
„Persikelsime į šiuolaikinį spalvingą, netikėtumų kupiną pasaulį, kur tarsi telenovelėje pinasi intrigos, verda aistros, tačiau muzika sugeba bendrą dvasią pakylėti virš to ir priminti, kad didžiausia problema yra ne valdžios troškimas, o negebėjimas šiame chaose išlikti žmonėmis“, – sakė V. Streiča.
Be naujų premjerų, KVMT repertuare išliks žiūrovų pamėgti miuziklai, operetės, šokio spektakliai ir pastatymai vaikams. Edukacinės programos ir toliau plės teatro ryšį su įvairiomis auditorijomis.
Neatidėkite rytojui
Nacionalinis Kauno dramos teatras (NKDT) 106-ąjį sezoną pradeda šūkiu „Būtina pamatyti!“.
„Kviečiame suvokti teatrą kaip esamą laiką. Čia ir dabar vykstantį procesą, stebuklą ir atsakingą susitikimą su savimi. Neatidedant rytojui“, – mintį pratęsė teatro vadovas Egidijus Stancikas.
Viso sezono metu šiuolaikinio teatro horizontas bus brėžiamas kartu su žymiais Lietuvos ir užsienio kūrėjais. Rugsėjo 19–21 d. bus pristatyta Žilvino Vingelio režisuota premjera visai šeimai – „Alisa Veidrodžio karalystėje“, sukurta bendradarbiaujant su šiuolaikinio cirko trupe „Kanta Company“. Rugsėjo 8–21 d. vyks tarptautinis festivalis „Nerk į (mokslo) teatrą“, kuriame teatro edukacijos susilies su fizika, biologija ir chemija. Baigiantis pirmam rudens mėnesiui, Kaune svečiuosis Varšuvos „Powszechny“ teatras su Jakubo Skrzywaneko spektakliu „Mein Kampf“, provokuojamai nagrinėjančiu neapykantos kalbos pavojus. Dėl savo turinio jis skirtas tik suaugusiesiems, kurie turės vos dvi galimybes išvysti šį kūrinį mūsų šalyje. Spalio 2-ąją NKDT scenoje išvysime ukrainiečių režisieriaus Ivano Uryvskio „Žemę“, pastatytą kartu su Lesios Ukrainkos nacionaliniu akademiniu teatru. Spalio 8-ąją teatro scenoje svečiuosis Kroatijos nacionalinis teatras, atvešiantis Tuniso režisierės Marwos Manai darbą „Banginio pilve“, analizuojantį migraciją ir sienų politiką. Lapkričio gale – Jakubo Skrzywaneko „Lietuviškos Vėlinės“ pagal Adomą Mickevičių. Gruodžio pradžioje žiūrovai išvys kultinio britų dramaturgo Denniso Kelly monospektaklį „Mergaitės ir berniukai“.
Kitų metų kovą laukia ypatinga premjera – „Septynios vienatvės“. Ji išlaikys liepą mirusio režisieriaus Roberto Wilsono kūrybos viziją ir autentiškumą pagal išlikusius repeticijų vaizdo įrašus.
„Tikiuosi, įsitikinote, kad visi mūsų spektakliai šį sezoną bus labai skirtingi ir pademonstruos vis kitokią dramos teatro viziją arba filosofiją“, – būti ne tik pasyviais stebėtojais, bet ir aktyviais teatrų gyvenimo dalyviais ragino teatro meno vadovas doc. dr. Edgaras Klivis.
