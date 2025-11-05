 Pasivaikščiokim su Vytautu Kernagiu

Pasivaikščiokim su Vytautu Kernagiu

2025-11-05 09:59 klaipeda.diena.lt inf.

Jau net prieš 17 metų netekome vieno iškiliausių Lietuvos atlikėjų, dainuojamosios poezijos pradininko Vytauto Kernagio. Norėdami įprasminti Jo atminimą ir prisiminti „beprotiškai fantastiškas“ dainas, aksominio balso savininkas, publikos itin mylimas dainininkas LIUDAS MIKALAUSKAS ir vieni geriausių Lietuvos instrumentalistų, muzikos virtuozai – džiazo pianistas PAULIUS ZDANAVIČIUS bei perkusininkas MARTYNAS LUKOŠEVIČIUS kviečia į koncertus!

Pasivaikščiokim su Vytautu Kernagiu
Pasivaikščiokim su Vytautu Kernagiu / Organizatorių nuotr.

Retas, kuris nėra girdėjęs Liudo Mikalausko atliekamų maestro Vytauto Kernagio dainų bei itin gilaus ir paliečiančio jų interpretavimo. Jo atliekami kūriniai „Baltas paukštis“, „Mūsų dienos kaip šventė“, „Kalnai ant kalno“, „Kai sirpsta vyšnios Suvalkijoj“, „Šaukiu aš tautą“ nepaliks abejingų ir įkvėps pačius žiūrovus jungtis į kūrinio atlikimą. Liudas sugeba koncertą paversti tikru spektakliu, tad ne tik nuostabūs kūriniai, bet ir įvairios istorijos apie Vytauto Kernagio itin spalvingą gyvenimą leis tą vakarą tarsi iš naujo pasivaikščioti su šia muzikos legenda. Tad ateikite, pasivaikščiokime kartu!

LAPKRIČIO 10 D., 19 VAL.

KAUNO VALSTYBINĖJE FILHARMONIJOJE

LIUDAS MIKALAUSKAS (vokalas)

PAULIUS ZDANAVIČIUS (klavišiniai)

MARTYNAS LUKOŠEVIČIUS (mušamieji)

Daugiau informacijos www.lmkoncertai.lt, bilietais prekiauja bilietai.lt.

Straipsnis užsakytas
Šiame straipsnyje:
Kauno valstybinė filharmonija
koncertas
Vytautas Kernagis
Pasivaikščiokim su Vytautu Kernagiu

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
Komentarų nėra

Susijusios naujienos

Daugiau naujienų