Raudondvaryje nušvis balta Kalėdų eglė, Zapyškyje atgims Čiurlionis

Pirmasis pasinerti į šventinį laikotarpį ir išgirsti dar vieną pasaką kviečia Raudondvario dvaras. Čia lapkričio 28 d. 17 val. tradiciškai bus įžiebta pagrindinė Kauno rajono eglutė.
Smalsaujantiems išduosime – ji bus balta. „Šiųmetė mūsų tema – „Sniego karalienė“, todėl pasirinkome baltos spalvos žaisliukus, girliandas. Nesidomėjome orų prognozėmis – bus ar nesulauksime sniego – žiemišką nuotaiką vis tiek turime sukurti“, – šypsojosi Raudondvario dvaro direktorė Snieguolė Navickienė.
Tvarumo temą puoselėjantis Raudondvario dvaras jau seniai atsisakė gyvos eglės, puošybai naudos anksčiau įsigytus žaisliukus, žinoma, turimą kolekciją šiek tiek atnaujino.
Susirinkusius į eglutės įžiebimo ceremoniją nustebins baleto trupė. Lietuvos teatro, kino ir televizijos aktorius Ramūnas Šimukauskas šiemet sukūrė Raudondvariui adaptuotą „Sniego karalienės“ pasakojimą. Ankstesniais metais sektos pasakos „Alavinis kareivėlis“, „Miegančioji gražuolė“, „Pelenė“, „Gražuolė ir pabaisa“.
„Tradiciškai kartą per metus dangų virš dvaro sodybos nuspalvina fejerverkai: rudens ir žiemos sandūroje jau nereikia būgštauti dėl paukščių. Fejerverkai bus spalvoti. Kad ir kokia ledinė, tikra Sniego karalienė bus eglė, šiuo periodu trūksta spalvų, žaižaravimo. Be to, Kalėdos mums dažniausiai asocijuojasi su dviem spalvomis: raudona ir žalia. Fejerverkai būtini, jie turi įžiebti kibirkštėlę ugnelei, kurios mums kartais trūksta“, – būsimos šventės uždangą praskleidė S. Navickienė. Ant Menų inkubatoriaus pastato sienų bus rodomos šviesų instaliacijos pasakos „Sniego karalienė“ tema.
Pagrindinės Kauno rajono eglutės įžiebimo ceremoniją vainikuos Katažinos ir grupės „Karaliai“ koncertas. „Mes orientuojamės į šeimas, todėl šventės programa nėra ilga. Neaišku, koks bus oras, esame turėję švenčių, kai pleveno snaigės, bet buvo nešalta, ir tokių, kai dėl žvarbos ir drėgmės netinkamai apsirengę žmonės nesulaukė renginio pabaigos. Nerungtyniaujame su didžiaisiais miestais, nesivaikome žvaigždžių, nesiekiame atlikėjų kiekybės, norime jaukios ir šiltos šventės mūsų krašto bendruomenei“, – akcentavo Raudondvario dvaro direktorė.
Jei negalėsite atvykti į šventinį renginį, jį galėsite matyti tiesioginės transliacijos metu portaluose „Delfi“, „Kas vyksta Kaune“ ir feisbuko paskyrose „Kauno rajono bendruomenė“ ir „Raudondvario dvaras“. Žinoma, tie, kurie pasirinks šį būdą, praras galimybę paragauti kalėdinių meduolių, spurgyčių ir kitų saldumynų, o ir arbata, kava ar karštas vynas gryname ore skanesni.
Kaip ir ankstesniais metais, bus įjungtas ir šventiniu laikotarpiu Raudondvario dvare veiks Kalėdų radijas, kuris suteiks galimybę pasveikinti mylimus žmones, su QR kodu pasirinkti mėgstamą dainą.
„Pagrindinis parko simbolis bus eglė, tačiau dvaro sodyboje atsiras ir prakartėlė, kitų kalėdinių dekoracijų – stengiamės parką išlaikyti solidų, pritaikytą prie istorinio paveldo, ir kartu sukurti šventinę nuotaiką, kad užsukę žmonės jaustųsi gerai, kad skambėtų muzika, šviestų šviesos. Lapkritis, gruodis būna gana niūrūs, norime tai pakeisti, įžiebti Kalėdų dvasią“, – sakė S. Navickienė.
Atvykusiems į Raudondvario dvarą nuolat siūloma visa puokštė įvairių pramogų. Šventiniu laikotarpiu jos bus adaptuotos: vyks ekskursijos, kurių metu gidas atskleis Kalėdų papročius, edukacijose bus pinamas advento vainikas, gaminamas Kalėdų žaisliukas, pilyje bus galima įsigyti jau sukomponuotų Kalėdų puokščių.
„Šiemet vasarą iš bendradarbiavimo partnerių Vokietijoje gavome dovanų du vynmedžius, kurie puikiai prigijo. Todėl tarp naujienų – ekskursija, kurios metu bus pristatomi Raudondvario dvare ragauti vynai, nes pavyko atrasti, kokios rūšys čia buvo mėgstamos, aplankysime vyno rūsį, išgirsime puoselėtas tradicijas, – vardijo direktorė. – Bus galima užsisakyti didikų vakarienę pagal senovinius papročius. Tam jau pagaminti specialūs įrankiai ir indai, parinkti ir išbandyti patiekalai. Didikų vakarienė – tai ne tik maisto puota, bet ir senoviniai žaidimai, ekskursija po rūmus. Tai – irgi nauja atrakcija, anksčiau nieko panašaus nesame darę.“
Kaip ir ankstesniais metais, šurmuliuos Kalėdų miestelis, veiks čiuožykla, kurioje taip pat bus galima išbandyti akmenslydį (kerlingas; angl. curling – red. pastaba), šventiniu laikotarpiu netgi vyks šios išpopuliarėjusios sporto šakos turnyrai.
„Mūsų nuostata: nerungtyniauti, nepulti į eglučių lyginimo lenktynes, nekomercializuoti, o sukurti jaukią šventę bendruomenei, neišskiriant nė vienos amžiaus grupės. Jau esame pasiruošę šventėms ir laukiame, kada galėsime sekti „Sniego karalienę“. Žinoma, norisi, kad būtų sniego, ledo, bet labiausiai norime nešaltos širdies – vidinės šilumos“, – reziumavo pašnekovė.
Pasaka gruodžio 6 d. bus sekama ir Zapyškyje, tik ji atlieps jubiliejų – Mikalojaus Konstantino Čiurlionio 150-ąsias gimimo metines – ir vadinsis „Kalėdinė karalių pasaka“. „Eglutė ir jos puošybos elementai siesis su M. K. Čiurlionio tapybos darbais: „Sonata I (Saulės sonata)“, „Karalių pasaka“. Prie žaliaskarės pastatysime arką su karūna ir saulės motyvais bei karališką sostą, į kurį atsisėdus suskambės šio kompozitoriaus muzika“, – atskleidė Miglė Andrejeva, Ežerėlio kultūros centro direktorė.
Senąją Zapyškio Šv. Jono Krikštytojo bažnyčią šventiniu laikotarpiu papuoš tautodailininko Adolfo Teresiaus prakartėlė ir menininko Luko Šiupšinsko sukurta „Karūna“, skambės M. K. Čiurlionio simfoninės poemos. Abi meninės kompozicijos bus eksponuojamos bažnyčios erdvėje: instaliacija „Karūna“ bus galima grožėtis pakėlus žvilgsnį į viršų, o prakartėlė ir šventinės trimatės sienų projekcijos kurs ramybe dvelkiančią nuotaiką. Lankytojai kviečiami tapti šio šviesos ir meno dialogo dalyviais visą šventinį laikotarpį.
Norėdama palikti vietos staigmenai, M. Andrejeva užsiminė, kad renginį ves (ir ne tik) Kauno lėlių teatro aktoriai Indrė ir Remigijus Endriukaičiai, jų pasirodyme slypės mažų čiurlioniškų staigmenų. Žinoma, visus pradžiugins ir į Zapyškį užsukęs baltas Kalėdų Senelis, o kai jis prisės pailsėti į karališką sostą, su Seneliu nusifotografuoti galės visi norintys.
Šventėje koncertuos Monika Marija. Renginio organizatoriai – Ežerėlio kultūros centras – subtiliai primins, kad Zapyškis yra aitvarų sostinė: skambant paskutinei atlikėjos dainai, į dangų meistras Tadas Surkys pakels M. K. Čiurlionio tapybos darbų motyvais ištapytus aitvarus.
Kauno rajono muziejaus direktorius Zigmas Kalesinskas pasidžiaugė, kad pavyko atnaujinti gražiosios Obelynės Kalėdų eglutės instaliacijas. „Šiemet jai spindesio suteiks dar tankesnės blyksinčios girliandos, jų sunaudojome net 2,2 km. Antra svarbi žinia – gruodžio 10 d. 18 val. iš Laplandijos į Obelynę atsikausto gyventi Kalėdų Senelis. Šventiniu laikotarpiu jis dirba labai intensyviai, todėl rezidencija vadinsis „Kai Kalėdų Senelio nėra namuose“. Apsilankę vaikai pamatys, kokią rezidenciją Kalėdų Senelis paliko išvykdamas į darbą: čia – ir viso kinkinio elnių ragai, elniams skirtos ėdžios su šienu, Kalėdų Senelio lova, stalas, sekreteras, spinta ir daugybė kitų smulkmenų“, – intrigavo pašnekovas.
Rezidencijos atidarymo dieną svečius sutiks nykštukai, o paskui jau ir jie išskubės padėti Kalėdų Seneliui pildyti vaikų norus.
„Kviesime lankytojus fotografuotis, įamžinti akimirkas, kaip jie jaučiasi rezidencijoje, kai Kalėdų Senelio nėra, siųsti nuotraukas Kauno rajono muziejui. Nuotraukas publikuosime muziejaus feisbuko paskyroje ir kviesime balsuoti už gražiausias, o daugiausia simpatijų pelniusių nuotraukų autorių laukia prizai“, – pasakojo Z. Kalesinskas.
Per metus keliolika centimetrų ūgtelėjusi Obelynės žaliaskarė septintą kartą bus įžiebta laikantis tradicijos – gruodžio 24-osios vidurnaktį. „Neabejoju, kad stebuklų naktis bus tokia pat, kaip jau patyrėme šešiskart: jau įsitikinome, kad vanduo Obelynėje išties virsta vynu, todėl vėl kviečiame kartu patirti stebuklo džiaugsmą“, – sakė Kauno rajono muziejaus direktorius.
Savo stebuklingų galių neprarado ir trys senojo paveldo obelys: jos vėl spinduliuos žvakių šviesa, kvies mintijant apie tris savo norus apeiti aplink jas tris kartus, traukti šiaudą ir sužinoti, ar šie norai kitąmet išsipildys.
Kūčių naktį Kalėdų sutiktuvių šventinę nuotaiką kurs kapela „Ratilai“, o įžiebti eglutės ir pasveikinti susirinkusiųjų į savo laikiną rezidenciją pažadėjo grįžti Kalėdų Senelis.
„Apgailestaujame, kad negalime dalyvauti gražiausios Lietuvos eglutės konkurse. Neabejoju, kad jai atitektų šis titulas, nes ji – gražiausia, tvariausia žaliaskarė, sukurta minimaliausiomis išlaidomis ir nepadarant jokios žalos gamtai. Tačiau apgailestavimą atsveria džiaugsmas, kai vėl ją matome sužimbančią įvairiausiomis spalvomis“, – emocijomis dalijosi pašnekovas.
Jei dar dvejojate, ar verta gruodžio 24-osios naktį atvykti į Obelynę, intriguojame: Kalėdų Senelis žadėjo sniego ir kad parke už eglės nušvis Šiaurės pašvaistė.
