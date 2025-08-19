Tarp ekspresijos ir harmonijos: pažintis su Artūru Šlipavičiumi Kaune

Žinomas menininkas Lietuvoje ir jau tarptautinį pripažinimą turintis dailininkas ir muzikantas A. Šlipavičius gyvena ir kuria Vilniuje. 1985 m. baigęs Šiaulių pedagoginį universitetą jis pradėjo intensyviai dalyvauti meno ir muzikos projektuose, o šiandien puikiai derina muziką ir dailę, kurios neatsiejamos kūrėjo gyvenime ir papildo viena kitą.
1987 m. autorius su dideliu pasisekimu įgyvendino muzikinį projektą „Haruspic“ (kartu su džiazo muzikantu, saksofonininku, multiinstrumentalistu Vytautu Labučiu įkurta grupė). Tais pačiais metais muzikantas A. Šlipavičius įkūrė jau legendinę avangardinę grupę „Ir visa tai kas yra gražu yra gražu“ (IVTKYGYG), kuri koncertus tęsia iki šiol. Abiejų grupių nariai yra išleidę muzikos albumų, kurių meninių dizaino sprendimų autorius – A. Šlipavičius. Grupė koncertuoja ir Kaune – gruodžio 13 d. išgirsime jos koncertą klube „Lemmy“.
Po kelerių metų autorius įgyvendino projektą „Autoportretas“. Net dešimtmetį, nuo 1990 iki 2000 m., A. Šlipavičius vykdė tęstinį projektą „Lethe“.
Nuo 2013 m. menininkas intensyviai dalyvauja tarptautinėse meno bienalėse ir parodose Lenkijoje, Florencijoje, Paryžiuje ir Niujorke. Pelno tarptautinių pripažinimų ir apdovanojimų garsių įvairių laikų meistrų parodose. Kiekviename projekte autorius kviečia į dialogą su žiūrovu, kuriame daug ironijos ir simboliškumo, skatinančio žiūrovą interpretuoti menininko darbus.
Autoriaus kūryboje susijungia ne tik muzika ir tapyba – savo vietą randa ir kitos menų sritys, menininko projektuose sudarančios tam tikrą koliažą.
A. Šlipavičius daug metų bendradarbiauja su italų meno žurnalu „Effeto Arte“. Luvro muziejaus kolekcijoje Paryžiuje yra menininko tapybos darbas iš ciklo „Meilė-Love“. Jo paveikslai puošia nemažai interjerų: Vilniuje, Alaus namų restorano muzikos klube, sukurta įspūdinga meninė fotografija iš Vilniaus vaizdų, jo darbai puošia Vanagupės SPA viešbutį, kurio koloristika atkartoja trilogiją. Natiurmortas iš ciklo „Lethe“ yra įtrauktas į XX ir XXI a. siurrealizmo ir klasikos meno albumus.
A. Šlipavičiaus vizualinė kūryba ne tik muzikali, bet ir ironiška, į pagalbą autorius pasitelkia įvairias kūrybos išraiškos priemones ir ryškius koloritus.
Vėlyvojo sovietmečio A. Šlipavičiaus kūryba – išskirtinė meno lauke. Jis kūrė alternatyvųjį, disonuojantį su totalitaristine sistema meną, pasižymėjusį Ezopo kalba, groteskus, vaizdinių deformacijomis. Pastarųjų dešimtmečių darbuose išlieka dekoratyvus figūriškumas, koloristika, žaismingumas.
Kaune pristatomoje personalinėje tapybos darbų parodoje A. Šlipavičius demonstruoja tapybos darbus, sukurtus skirtingais etapais. Pažintį su spalvingo menininko kūryba ir asmenybe galima pratęsti rugsėjo 15 d. 18 val. vyksiančiame menininko kūrybos vakare „Susitikimai“.
