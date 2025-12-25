 Skaudus Šv. Kalėdų rytas: amžinybėn iškeliavo legendinės grupės „Nerija“ vokalistas Antanas Čapas

2025-12-25 15:20
Brigita Juodelytė

Šv. Kalėdų rytą Lietuvą pasiekė liūdna žinia – mirė populiarus estrados dainininkas, dainų autorius, buvęs ansamblio „Nerija“ vokalistas ir gitaristas Antanas Čapas.

Antanas Čapas Antanas Čapas

Apie atlikėjo mirtį socialiniame tinkle „Facebook“ pranešė „Lietuviškos muzikos kalendorius“.

Gimė 1953 m. gegužės 19 d. Klaipėdoje. Gitara pradėjo skambinti būdamas vienuolikos metų, o sulaukęs trylikos metų jau grojo Priekulės kultūros namų estradiniame ansamblyje. Vėliau, iki tarnybos armijoje, muzikavo Klaipėdos ansambliuose „Žėrutis“ ir „Kopų balsai“.

Neeiliniai muzikiniai gabumai jam užtikrino lengvą tarnybą sovietinėje armijoje – jis pateko į Klaipėdos karinį orkestrą, grojo Karininkų namų šokių vakaruose.

1973 m. dalyvavo estradinės dainos atlikėjų konkurse „Vilniaus bokštai“, kuriame tapo diplomantu ir pelnė publikos numylėtinio vardą. Vėliau dalyvavo tarptautiniame jaunųjų atlikėjų konkurse Leningrade, iš kurio grįžo pelnęs laureato vardą.

Antanas Čapas
Antanas Čapas / „Lietuviškos muzikos kalendorius“ feisbuko nuotr.

1974 m. prisijungė prie ansamblio „Nerija“, kurio nariu buvo iki 1980 metų. Didelį populiarumą jam pelnė su ansambliu atliktos dainos „Iš Suvalkijos lygumų“, „Reikia tept“, „Pašauki mane“, „Palydėkit šiandien mus“, „Kol motina laukia“, „Vien tik mums“.

Su „Nerija“ koncertavo buvusios Sovietų Sąjungos miestuose, VDR ir Čekoslovakijoje.
Devintojo dešimtmečio pradžioje nutraukė aktyvią muzikinę veiklą, ją atnaujino 1997 metais. Grojo grupėje „Beach Blues Band“, dalyvavo projektuose su skrabalininku Regimantu Šilinsku.

2007 m. išleido albumą „Tu ateini lyg aušrinė“, o 2009 m. dalyvavo LRT projekte „Mūsų dienos – kaip šventė“, – socialiniame tinkle rašė „Lietuviškos muzikos kalendorius“.

Rasa
Klasiokas, nuostabus žmogus, sugebejęs sunkų priklausomybių kelią paversti prasmingu! Užuojauta Žmonai, Sūnums , ypač Nerijui... Buvo pažadėjęs man sudainuoti nuostabią "...aušrinė", jei gyvenimą paliksiu anskčiau. Ilsėkis Ramybėje, Antanuk!
