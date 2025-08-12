Aleksote – Sosnovskio barščių plantacija

Pūslės ir žaizdos
Antžeminės Sosnovskio barščio dalys kaupia furanokumariną – medžiagą, kuri, patekusi ant odos, gali sukelti nudegimus primenančią reakciją, susidaro sunkiai gyjančios pūslės, žaizdos. Rizika ypač padidėja saulėtomis dienomis.
„Tai buvusio Apželdinimo tresto teritorija. Įėjimas – iš kelių pusių. Antakalnio gatvės pabaigoje yra apžėlę varteliai. Jie neužrakinti. Teritorija – didžiulė, o joje – Sosnovskio barščiai. Baisu, kiek ten jų. Ir pernai tas pats buvo. Ten kasmet ta plantacija“, – pasakojo gyventojas.
Sklypas yra privatus, tačiau po jį, anot gyventojo, mėgsta pasivaikščioti vietiniai. „Naudojamės kaip parku. Stirnos gyvena“, – sakė vyras ir pridūrė, kad ne kartą kreipėsi į savivaldybę, siuntė ir nuotraukų, bet pokyčių neįvyko.
Apsilankę teritorijoje radome kelis kalnus supiltų žemių – atrodo, kad ruošiamasi statyboms. Yra keli statiniai: vandens bokštas ir sukiužęs pastatas. Visa kita – laukas, kuriame palikta vešėti Sosnovskio barščių plantacija.
Išsiųstas nurodymas
„Žemės sklypas, esantis Antakalnio g. 44, apleistas ir neprižiūrimas. Jame plinta invaziniai augalai – Sosnovskio barščiai, kurie kelia pavojų aplinkai ir žmonių sveikatai. Dėl šios priežasties sklypo savininkams pateikti įspėjimai ir nurodyta nedelsiant sutvarkyti teritoriją, užtikrinti jos nuolatinę ir tinkamą priežiūrą“, – teigė Aleksoto seniūnijos vyriausiasis specialistas Vytautas Narkevičius.
Pasak jo, jeigu savininkai nevykdys nurodymų ir toliau neprižiūrės sklypo, Aleksoto seniūnija taikys administracines priemones už pažeidimus.
Geriausia – iškasti
Aplinkos ministerija kas pavasarį platina informaciją, kaip atsikratyti šių augalų.
„Šiuos vienus pavojingiausių aplinkai ir žmonių sveikatai invazinius augalus rekomenduojama iškasti, kol jie yra maži ir neaukšti, taip apsaugant biologinės įvairovės požiūriu jautrias teritorijas ir sustabdant jų plitimą. Gyventojai, prie kurių namų, sodo, sodybos ar kitoje žemės valdoje veši Sosnovskio barščiai, gegužės mėnesį dar gali suskubti juos sunaikinti iškasdami ar purkšdami herbicidais“, – nurodoma pranešime.
Sosnovskio barščiai turi stiprią šaknų sistemą. Net jaunų augalų šaknys – ilgos, plačiai išsišakojusios, auga gana giliai.
Prieš kasant, purškiant ar kitaip naikinant Sosnovskio barščius reikia pasirūpinti apsaugos priemonėmis: užsimauti ilgesnes gumines pirštines, vilkėti drabužius ilgomis rankovėmis, ilgas kelnes, užsidėti akinius. Patartina rankoves sukišti į pirštines, o kelnes – į kojines ar batus, kad neliktų atviros odos. Dirbant negalima liesti veido, akių, kitų neapsaugotų kūno vietų nešvariomis rankomis. Ypač reikia saugoti vaikus, augintinius, nes jie žaisdami gali paliesti ar nusiskinti šio augalo lapų, žiedų, iš stiebų pasidaryti dūdelių, lazdų.
Iškastus ar išrautus jaunus Sosnovskio barščius rekomenduojama kompostuoti arba šalinti kartu su kitomis žaliosiomis atliekomis – išvežti į žaliųjų atliekų aikšteles ar sukrauti į greta atliekų konteinerių sudėtus specialius krepšius, skirtus žaliosioms atliekoms. Šis metodas netinka, kai jie jau yra subrandinę sėklas. Tuomet juos reikėtų išvežti į pavojingų atliekų aikštelę ar kompostuojant įsitikinti, kad sėklos nesudygs.
