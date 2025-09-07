 Aliarmas dėl vaiko prie lango: nufilmuotas bauginantis vaizdas penktame aukšte

2025-09-07 15:35
Jurgita Šakienė

Feisbuko grupėje „Kauno Dainavos rajono Bendruomenė“ anonimas pasidalijo vaizdo įrašu, kuriame – mažametis, užsilipęs ant palangės ir klibinantis apsauginį tinklą. Situacija atrodo grėsmingai,  nes langas – atidarytas, o tinklas juda, tad susidaro įspūdis, jog vaiko stumtelėjimo gali bet kurią minutę neatlaikyti.

Aliarmas dėl vaiko prie lango: nufilmuotas bauginantis vaizdas penktame aukšte
Aliarmas dėl vaiko prie lango: nufilmuotas bauginantis vaizdas penktame aukšte / Feisbuko grupės „Kauno Dainavos rajono Bendruomenė“ vaizdo įrašo stop kadrai.

Įraše taip pat nurodyta, kuris Pramonės g. daugiabutis nufilmuotas. Aukštas – penktas. 

„Niekam neužkliūna penktame aukšte toks vaizdas? Durų nedaro. O vietoj rašinėjimų, ką reiktų daryti, geriau ir patys praneškit, tai gal bent didesnė tikimybė, kad sureaguos“, – feisbuko grupėje teigė įrašo autorius. 

Feisbuko grupės „Kauno Dainavos rajono Bendruomenė“ vaizdo įrašo stop kadrai.

Komentaruose žmonės aikčiojo, kad „iki nelaimės – tik vienas žingsnis“.

Kauno policijos budėtojas portalui kauno.diena.lt patvirtino, kad gautas pranešimas apie šią situaciją. 11.21 val. pranešta, kad nurodytame name, penktame aukšte, mato ant lango krašto stovintį mažametį vaiką.

„Informacija buvo patikrinta. Vaikas – su mama namuose. Mama blaivi. Langai yra grotuoti. Vaikui pavojaus nebuvo“, – nurodė policijos budėtoja.

