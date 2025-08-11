Interaktyvus žaidimas – „70 Kauno rajono smaragdų“

Jums reikia parsisiųsti į savo telefoną programėlę „Kauno rajonas“. Programėlė veikia tiek „iOS“, tiek „Android“ įrenginiuose, ją nemokamai galima atsisiųsti iš „Apple App Store“ ir „Google Play“ parduotuvių.
Žaidime jus lydės nykštukas Kelionijus, kuris sako, kad kiekvienas iš jūsų gali tapti smaragdų kolekcininku ir surinkti unikalią įspūdžių kolekciją. Žaisdami kaupkite taškus, kuriuos bus galima iškeisti į vertingus prizus.
Žaidimo tikslas – jūsų geri įspūdžiai, o tam, kad būtumėte dar motyvuotesni, laukia ryškūs Kauno rajono simbolika papuošti prizai, skirti laisvalaikiui ir kelionėms (pledai, rankšluosčiai, marškinėliai, stalo žaidimai, gertuvės ir t. t.).
Svarbu pažymėti, kad naudotis programėle ir visomis jos funkcijomis galima tik identifikavus savo tapatybę per Elektroninius valdžios vartus.
Žaidimo nuostatus rasite www.kaunorajonas.lt.
