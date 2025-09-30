Jau aišku, kada Kaune bus įjungtas šildymas

„Visi sprendimai priimami atsižvelgus į vyraujančias oro sąlygas, žemą temperatūrą ir prognozes. Artimiausiu metu galima tikėtis atšilimo, bet labai trumpo. Saugodami kauniečių sveikatą, nusprendėme šildymo sezoną pradėti dar šią savaitę“, – sako Kauno savivaldybės Būsto modernizavimo, administravimo ir energetikos skyriaus vedėja Karolina Sakalauskienė.
Jeigu pradėjus šildymo sezoną radiatoriai nešyla, reikėtų kreiptis į pastato valdytoją ar šilumos punkto ir šildymo sistemų prižiūrėtoją. Paprastai šiluma daugiabučius namus pasiekia per penkias kalendorines dienas.
Kauniečiai turi galimybę patys apsispręsti dėl šildymo sezono pradžios ar pabaigos. Daugiabučių namų gyventojai procedūras gali inicijuoti gyvenamojo namo bendrasavininkų susirinkime daugumos balsais. Svarbu, kad temperatūra daugiabučiuose atitiktų higienos normas.
Iki šildymo sezono pradžios visi pastatų šilumos įrenginiai turi būti tinkamai parengti. Už šilumos punktų parengimą, šilumos ir karšto vandens sistemų priežiūrą bei remontą pastatų viduje atsakingi gyventojų pasirinkti pastatų administratoriai ir šildymo bei karšto vandens sistemų prižiūrėtojai.
Pernai Kaune šildymo sezonas pradėtas spalio 11 d., 2023 metais – spalio 16 d., 2022 m. – spalio 17 d., o 2021 m. – rugsėjo 27 d.
