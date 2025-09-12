Kadenciją baigiantis VDU rektorius Juozas Augutis apdovanotas ŠMSM garbės ženklu

Kaip penktadienį pranešė ŠMSM, apdovanojimą rektoriui įteikė ministrė Raminta Popovienė. Rektorius įvertintas už ilgametį ir reikšmingą indėlį į Lietuvos aukštojo mokslo plėtrą bei akademinę lyderystę.
„Nuoširdžiai dėkojame profesoriui J. Augučiui už ilgametį bendradarbiavimą bei asmeninį indėlį, kuriuo svariai prisidėjo prie Lietuvos aukštojo mokslo sistemos stiprinimo. Profesoriaus pastangos telkti akademinę bendruomenę, skatinti tarptautiškumą ir inovacijas paliko ryškų pėdsaką mūsų šalies mokslo ir švietimo raidoje“, – pranešime cituojama R. Popovienė.
Matematikas J. Augutis VDU vadovauja nuo 2015-ųjų, 2020 metais jis buvo perrinktas antrai kadencijai.
Šias pareigas nuo spalio 1-osios iš jo perims filologė Ineta Dabašinskienė, kurią universiteto taryba kovą išrinko iš penkių kandidatų. Ji yra pirmoji moteris, vadovausianti VDU.
Garbės ženklas yra aukščiausias ŠMSM apdovanojimas, skiriamas už reikšmingus nuopelnus Lietuvos švietimui, mokslui ir sportui.
