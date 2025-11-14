Kauno kalėdinė eglutė jau nupjauta: prasideda kelionė į Rotušės aikštę

Svarbiausia – saugumas
Penktadienio rytą pareigūnai uždarė eismą Biruliškių gatvėje, darbininkai prikabino daugiau nei 17 metrų aukščio žaliaskarę prie krano, paruošė teritoriją ir laukė starto, kada galės užkurti pjūklą.
„Šią eglę mačiau tikrai daug kartų, ją glosčiau, matavau, tikrai ji man jau kaip sava. Kai pirmą kartą darai tokį projektą, svarbiausia užtikrinti saugumą, kad visi įtvirtinimai atlaikytų bet kokias vėtras. Kai subūriau komandą, mes su jais tiek daug įvairių klausimų aptarėm, tad tie žmonės suteikė pasitikėjimo, todėl atsikėlusi supratau, kad jokio streso nejaučiu“, – prieš eglutės pjovimo darbus kalbėjo šiųmetė puošėja floristė Kristina Rimienė.
Kauniečiai siūlė įvairias egles, kurios galėtų tapti pagrindine miesto puošmena, tačiau buvo išrinkta būtent Biruliškių gatvės gražuolė, sužavėjusi tankiomis šakomis, aukščiu.
„Kitos gal buvo ne tokios tankios ar neatitiko aukščio reikalavimo, nes ieškojome ne žemesnės kaip 15 m. Kai šitą pamačiau, ji tikrai paliko įspūdį, nes kalėdinė eglė turi būti stora, vešli. Ši eglė atsirado viena paskutinių tarp siūlytų eglių, tad džiaugiuosi, kad ji tokia graži“, – kalbėjo menininkė. Tiesa, jau pradėjus eglutės pjovimo darbus, floristė tikino, kad pasidarė labai gaila eglės.
Kaip puošime?
Šiais metais Rotušės aikštėje suspindės art deco stiliumi puošta natūrali eglė. Pasak floristės, jau dauguma puošmenų pagamintos, dabar dėliojamos jų kompozicijos.
„Esu patikėjusi tema, nes Kaunas yra art deco sostinė ir ši meno kryptis švenčia 100-metį. Eglė turės ne tik atskirus ornamentus, bet turės ir 16 m inkliuzą, kuris tęsis nuo apačios iki pat viršūnės. Ten bus išdėliotas art deco ornamentas. Kaunas turi ne vieną veidą, tad Rotušės aikštėje bus tarsi sintezė visų istorinių etapų. Sugalvojome padaryti keletą papuošimų, kurie turės klasicizmo, baroko elementų. Tai bus tokie tarsi kabantys sietynai. Ant eglutės dominuos aukso spalva, su gal kiek skirtingais atspalviais. Žinoma, bus ir burbulų, nes negalime pamiršti mūsų mažiausiųjų. Manau, kad eglė bus elegantiška, gal kai kur griežtesnių formų, gal vietomis ornamentuose bus galima atpažinti ir lietuviškų motyvų“, – kalėdinės eglės puošimo detales nupasakojo K. Rimienė.
Ji pažymėjo, kad Kauno eglę puoš ir specialios LED lemputės, kurios gali būti programuojamos, tad vaizdas gali keistis. Pasak floristės, dauguma iš įvairių profilių pagamintų dekoracijų jau įgavo reikiamą formą, tačiau dar liko nemažai darbų formuojant minėtą ornamentą, kuris eis per visą eglutės aukštį.
Puošiasi ir miestas
Kalėdinė nuotaika skleisis ne tik Rotušės aikštėje, bet ir visame Kaune. Vėl bus lemputėmis puošiamos pagrindinės miesto gatvės, tiltai, parkai. Pramogų bus ir Vilniaus gatvėje, ir Vienybės aikštėje.
„Pagaliau pas mus startuoja Kalėdos. Labai smagu, kad įžiebimo šventėje turėsime smagų koncertą, atidarysime visą Kalėdų laukimo erdvę. Turime nuostabią eglę, kuri šiemet labai graži. Tačiau trėsime ir įvairių veiklų“, – kalbėjo Kauno miesto savivaldybės Kultūros skyriaus vedėja Agnė Augonė.
Šventiniu laikotarpiu Vilniaus gatve, kaip ir pernai, riedės kalėdinis traukinukas. Bus įvairių edukacijų, Kalėdų Senelio rezidencija Rotušės ir Vienybės aikštėse. Pastarojoje jau pradėtas formuoti ledas, kuris lankytojus džiugins po atviru dangumi.
Kauno kalėdinė eglutė Rotušės aikštėje bus įžiebta lapkričio 22 d.
