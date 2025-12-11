Kauno rotušei – prestižinis architektūros įvertinimas

„Kauno rotušei – dar vienas įvertinimas! Praėjusį mėnesį Lietuvos meno kūrėjų apdovanojimuose atnaujinta Rotušė buvo pripažinta metų architektūros kūriniu. Šią savaitę ji pateko tarp prestižinių „EUmies Awards“ nominantų – reikšmingiausių šiuolaikinės Europos architektūros projektų. Dėkojame „Processoffice“ architektų komandai ir visiems prisidėjusiems už šiuos nuopelnus“, – džiaugėsi miesto atstovai.
Rotušės pastate veikia vienas Kauno miesto muziejaus padalinių. Minėtų apdovanojimų komisija pabrėžė, kad yra svarbu išlaikyti 16 a. architektūrinį šedevrą, bet kartu jį pritaikyti šiuolaikinėms veikloms. Čia be muziejaus taip pat vyksta ir civilinės santuokos ceremonijos.
„1542 m. statyta Kauno rotušė renovuota ir pritaikyta Kauno miesto muziejui, tačiau toliau išlieka miesto iškilmių ir viešąja vieta. Projekte išsaugomas pastato istorinis charakteris ir įvedami modernūs dizaino elementai, siekiant sukurti patrauklią lankytojų patirtį“, – pažymėjo konkurso organizatoriai.
Primename, kad Kauno rotušė po rekonstrukcijos duris atvėrė 2024 metų vasarą. Baltąja gulbe tituluojamos Kauno rotušės remontas truko beveik dvejus metus.
Pirmame aukšte kiek pakeistos erdvės, grąžinant istorines erdves, taip sumažintos administracijos patalpos, tačiau daugiau erdvės bus lankytojams. Antrame aukšte esanti XIX a. viduryje įrengta salė taip pat užsivilko naują rūbą. Šiek tiek pakoreguotos sienų spalvos, tačiau išliko pagrindinis jos įvaizdis ir reprezentacinė erdvė.
Kūrybinių sprendimų pareikalavo ir laiptai, vedantys į palėpę. Pati palėpė iki rekonstrukcijos buvo nenaudojama, tačiau dabar ji apšiltinta, sumontuoti stiklai, tad bus galima išnaudoti erdves miesto poreikiams. Be to, rekonstrukcijos metu įrengtas ir liftas.
Taip pat atnaujintos Kauno miesto muziejaus ekspozicijos, kurios pasakoja skirtingas mikrorajonų istorijas. Skirtinguose aukštuose įrengti stendai, kuriuose atsispindi tam rajonui būdingi simboliai. Tačiau muziejuje kalba ir daiktai, Kaunui būdingi ritualai ar simboliai.
Muziejaus eksponatai – ne tik istorinės vertybės, kažkada atrasti Kaune, bet taip pat ir įvairios dovanos, mieste kabojusios švieslentės ir pan. Skaičiuojama, kad su skaitmeniniais sprendimais muziejuje yra apie 800 eksponatų.
Rotušės atnaujinimo darbai skirstyti į tris etapus. Pirmasis apėmė fasado tvarkymą. Šie darbai kainavo apie 850 tūkst. eurų. Rotušės vidus, rūsiai, palėpė, inžinerinė dalis – apie 4,5 mln. eurų. Ekspozicinė dalis – apie 1,5 mln. eurų. Visi šie darbai finansuoti iš miesto biudžeto.
Naujausi komentarai