LSMU rektoriumi antrai kadencijai išrinktas Rimantas Benetis

LSMU statutas numato, kad viešą konkursą rektoriaus pareigoms eiti skelbia Taryba, rektorius laikomas išrinktu, jei už jį balsuoja ne mažiau kaip trys penktosios visų Tarybos narių. Rektoriaus kadencija trunka penkerius metus.
Antrosios kadencijos laikotarpiu prof. R. Benetis numato aktyviai prisidėti kuriant universiteto ateities strategiją, užtikrinti universiteto tradicijų, veiklos principų tęstinumą, siekti, kad LSMU taptų autoritetingu mokslo universitetu, nacionalinio ir tarptautinio masto gyvybės mokslų srities lyderiu.
Rektorius pabrėžė, kad stiprus universitetas bus tik esant stipriai akademinei bendruomenei, kurią kvietė susitelkti bendram darbui Universiteto ateičiai.
R. Benetis – profesorius, mokslų daktaras (biomedicinos mokslų, medicinos), Lietuvos mokslų akademijos tikrasis narys, Lietuvos sveikatos mokslų universiteto rektorius, ilgametis Širdies, krūtinės ir kraujagyslių chirurgijos klinikos vadovas.
Prof. R. Benečio profesiniame kelyje – daug išskirtinių pasiekimų, atsakingų pareigų ir garbingų įvertinimų.
Profesorius vadovavo kardiochirurgų brigadai, kuri atliko pirmąją širdies persodinimo operaciją Kaune, taip pat atliko pirmąją Baltijos šalyse plaučių ir širdies bei plaučių komplekso persodinimo operaciją. LR sveikatos apsaugos ministerija jam yra suteikusi aukščiausią kardiochirurgo kategoriją.
Prof. R. Benetis – Lietuvos krūtinės ir širdies chirurgijos draugijos narys, Europos kardiotorakalinės chirurgijos asociacijos narys, Krūtinės ląstos chirurgų draugijos (Society of Thoracic Surgeons) narys, Latvijos mokslų akademijos užsienio narys, Kazachstano Respublikos garbės profesorius, asociacijos „Santakos slėnis“ valdybos narys.
Prof. R. Benečiui suteiktas Lietuvos valstybės apdovanojimas, ordino „Už nuopelnus Lietuvai“ Karininko kryžius, taip pat Lietuvos didžiojo kunigaikščio Gedimino ordino Karininko kryžius ir Pirmojo laipsnio Santakos garbės ženklas. Profesorius – Kauno ir Plungės miestų garbės pilietis.
Šiais metais prof. R. Benetis antrai kadencijai perrinktas Lietuvos universitetų rektorių konferencijos (LURK) prezidentu.
Profesinis kelias
R. Benetis gimė 1957 m. liepos 3 d. Noriškių kaime Plungės rajone.1974–1980 m. mokėsi tuomečio Kauno medicinos instituto (dabar – LSMU) Medicinos fakultete.
1980–1981 m. – Klinikų prie Sveikatos apsaugos ministerijos Kauno medicinos instituto (dabar – Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninė Kauno klinikos) gydytojas chirurgas internas.
1981–1984 m. – Ukmergės rajoninės ligoninės gydytojas chirurgas traumatologas.
Profesinės patirties jis yra įgijęs ne tik Lietuvoje, bet ir užsienio valstybėse. 1997–1998 m. stažavosi Londono (Anglija) Royal Brompton & Harefield ligoninės Širdies chirurgijos klinikoje (6 mėn.), 1998–2000 m. dirbo kaip chirurgas konsultantas Ùmea (Švedija) regioninėje ligoninėje (24 mėn.), 2004–09–2020-09 vadovavo Kauno medicinos universiteto (dabar – Lietuvos sveikatos mokslų universitetas) Kardiologijos institutui, nuo 2005 m. iki dabar – Kauno medicinos universiteto (dabar – Lietuvos sveikatos mokslų universitetas) senato narys, 2015-12–2020-07 – LSMU tarybos narys, 2016-09–2020-09-23 – universiteto Senato pirmininkas. Apgynė daktaro disertaciją (1990 m.), jam buvo suteikti docento (1995 m.), profesoriaus (2005 m.) vardai.
Prof. R. Benetis yra paskelbęs daugiau nei penkis šimtus mokslinių publikacijų, skaitęs pranešimų tarptautinėse konferencijose ir kongresuose, specialybės ekspertų mokymuose JAV, Indijoje, Vokietijoje, Belgijoje, Prancūzijoje, Anglijoje, Švedijoje, Danijoje, Latvijoje, Lietuvoje, Olandijoje, Islandijoje, Portugalijoje, Ispanijoje, Italijoje, Brazilijoje, Rusijoje, Kazachstane, Lenkijoje.
Prof. R. Benetis konsultuoja ir gydo ligonius, sergančius širdies ir kraujagyslių ligomis, skaito paskaitas studentams ir rezidentams, veda tutorinius mokymus, seminarus ir pratybas. Nuo 1996 m. iki dabar – 23 doktorantų vadovas, 10 doktorantų konsultantas, 2010–2020 m. dalyvavo aštuoniuose tarptautiniuose biomedicininiuose klinikiniuose tyrimuose kaip pagrindinis tyrėjas.
