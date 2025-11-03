Meras – gimtadienį mininčiam Valdui Adamkui: Kaunas Jus brangina ir didžiuojasi Jumis!

Su 99-uoju gimtadieniu, Prezidente Valdai Adamkau!
Kaunas su dėkingumu ir pagarba lenkia galvą prieš Jus – žmogų, kurio gyvenimas tapo sąžiningumo, atsakomybės ir meilės Lietuvai pavyzdžiu.
Jūs pats esate pasakęs: „Kaunas yra mano gyvenimas.
Jūsų vardas įaugęs į mūsų miesto istoriją: Valdo Adamkaus gimnazija Aleksote, biblioteka greta Studentų skvero, o šią vasarą Jūsų vardu pavadintas ir lengvosios atletikos maniežas Žaliakalnyje, – visi šie objektai liudija mūsų miestiečių pagarbą ir meilę.
Jūs pats esate pasakęs: „Kaunas yra mano gyvenimas.“ Šie žodžiai šiandien skamba ypač prasmingai, mokydami mus, kad iš meilės savo miestui gimsta meilė ir šaliai.
Kauniečiai Jus mato kaip Prezidentą, visada kalbėjusį iš širdies ir tikėjusį Lietuva. Šiandien norime padėkoti už Jūsų rodomą gyvenimo pavyzdį – beveik amžių trunkantį įkvėpimo šaltinį visai tautai.
Tegul šios dienos būna kupinos ramybės, orumo ir šviesos, kurią pats visą gyvenimą nešate kitiems.
Kaunas Jus brangina ir didžiuojasi Jumis!
