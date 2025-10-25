Milikonių įkalnė: nesulaukę atidarymo, išbandėme pėsčiomis

Kauno miesto savivaldybė yra nurodžiusi, kad Šilainiai šią vieną pagrindinių savo jungčių su miestu atgaus spalio pabaigoje, o vėliausiai – iki lapkričio 1 d.
Nauja asfalto danga dengia jau visą įkalnę. Belieka baigti nutiesti takus pėstiesiems ir dviratininkams. Iš apačios ir iš viršaus šie takai jau sukloti, tačiau maždaug pusiaukelėje dar žiojėja smėlio ruožai.
Atnaujintų arba naujai įrengtų požeminių tinklų, aišku, nesimato. Tačiau lietingą šeštadienį turėjome progą įsitikinti, kad lietaus kanalizacija veikia puikiai – asfaltuota įkalne atbėgantys upeliukai nugurga pro groteles.
Kelininkų technika dar likusi darbo vietoje. Išrikiuota prie apžvalgos aikštelės. Ten pat vieniši lūkuriuoja ir įkalne automobiliams naudotis draudžiantys kelio ženklai. Dviračių takas dviračiams dar irgi oficialiai neprieinamas. Tačiau sutikome maisto išvežiotoją, elektriniu dviračiu mynusį į kalną, o po to grįžusį atgal. Važiavo ne dviračių taku – išbandė plačią automobilių važiuojamąją dalį.
Pastaroji, kaip buvo anonsuota, praplatinta. Atkarpoje tarp Varnių ir Linkuvos g. sankryžos bei susikirtimo su Pryšmančių g. bus įrengtos trys eismo juostos: dvi leidžiantis apačion ir viena – važiuojant link Šilainių.
Išvažiuojantiems iš Pryšmančių g. nebereikės tykoti, kol pasitaikys proga įsukti į Linkuvos g. Tiesa, eismo juostų kol kas nematyti, jos dar nesubraižytos.
Įkalnės viduryje, kuri oficialiai – dar statybvietė – didžiulė pakuotė trinkelių, keli rulonai tikriausiai izoliacinės medžiagos. Palikti ir batai. Juos kaip ir šaligatvį merkė lietus.
Besileidžiant kalnu dėmesį patraukė įvažiavimas į garažus. Jis viso remonto metu buvo užblokuotas. Keista, nes prie garažų buvo matyti stovintys keli automobiliai. Negi jų savininkams per kelis mėnesius šių transporto priemonių taip ir neprireikė? Jeigu ir prireikė – šaukštai po pietų. Bet laukti teks jau nebeilgai.
Nemažai kauniečių iki remonto naudodavosi laipteliais, jungiančiais Linkuvos g. ir Pryšmančių g. Šiuo metu jie nuardyti ir pradėti kloti naujai.
