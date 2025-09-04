Ne silpnų nervų žmonėms: vonios vandenyje – šlykštus vaizdas

Kaip teigiama, planas išsimaudyti rugpjūčio 31-osios vakarą, apie 22 val., Kaune, Vaidoto gatvėje, žlugo. „Vonios vandenyje – drumzlės ir gyvi organizmai…“ – feisbuke anonimiškai rašė žmogus.
Kad jo žodžiai – nepramanyti, paliudija ir įrašo iliustracija – vaizdo medžiaga iš įvykio vietos. Čia matyti jau minėtos vandenyje plūduriuojančios drumzlės bei besiraitantys gyviai, panašūs į kirmėles. Autorius pridūrė dėl situacijos jau besikreipęs į bendrovę „Kauno vandenys. „Bus atliktas sisteminis valymas ir toliau spręs šią problemą“, – sužinojo jis.
Diskusijoje, į kurią netrukus įsitraukė ir kiti Panemunės gyventojai, jiems rūpimas klausimas buvo tas, ar namuose, kur buvo pastebėtas „vanduo su priedais“, yra įrengti vandens filtrai. Sulaukę teigiamo atsakymo, kai kurie puolė žarstyti patarimus: „Gal laikas įsigyti gyvo vandens filtrą, kur vandens valymo sistema gali sumažinti daugiau nei 160 teršalų rūšių, įskaitant daugiau nei 145 teršalų, turinčių potencialią grėsmę sveikatai, ir sunaikina daugiau nei 99,99 proc. geriamajame vandenyje aptinkamų ir ligas sukeliančių bakterijų ir virusų“.
Portalo kauno.diena.lt žurnalistai bendrovės „Kauno vandenys“ atstovų taip pat pasiteiravo, kas galėjo lemti tai, kad į vonioje prileistą vandenį pateko neaiškios kilmės „priedų“, bei kokių priemonių dėl to ketinama imtis.
Vonios vandenyje – drumzlės ir gyvi organizmai…
Kaip teigta, rugsėjo 3 d. „Kauno vandenų“ darbuotojai atliko tinklų praplovimą ir paėmė vandens mėginį iš šalia esančio vandens hidranto. „Šiuo metu laukiame tikslesnių laboratorinių tyrimų rezultatų – jų gavimas užtrunka kelias dienas. Norime nuraminti gyventojus – pastebėtas vandens drumstumas – paprastai geležies arba mangano nuosėdos – nėra pavojingas žmogaus sveikatai, tačiau suprantame, kad tai sukelia nepatogumų ir nemalonų įspūdį“, – aiškino bendrovės atstovai.
Pasak „Kauno vandenų“, vanduo yra apdorojamas, dezinfekuojamas natrio hipochlorito pagalba vandens gerinimo įrenginiuose, todėl vandens išgavimo ir paruošimo grandinėje nėra prielaidų tokiems reiškiniams atsirasti. Atstovai taip pat pažymėjo, kad bendrovė „Kauno vandenys“ atsakinga už vandens saugą iki namo skaitiklio, o tolesnėje vidaus sistemoje vandens kokybę gali lemti ir pačių pastato vamzdynų ar čiaupų būklė.
„Šiuo metu neatmetame nė vienos galimos priežasties ir imamės visų priemonių, kad situacija būtų aiškiai ištirta“, – patikino pašnekovai.
Naujausi komentarai