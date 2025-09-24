Neišsigąskite: Kauno regione bus organizuojamos kairų ir specialiųjų tarnybų pratybos

„Informacija gyventojams dėl pratybų! Rugsėjo 25–28 dienomis Kaune ir Kauno, Prienų, Šakių bei Kaišiadorių rajonuose vyks Lietuvos kariuomenės Krašto apsaugos savanorių pajėgų Dariaus ir Girėno apygardos 2-oji rinktinės pratybos“, – nurodė miesto atstovai.
Bus naudojami imitaciniai šaudmenys, dūmai.
kelbiama, kad pratybose dalyvaus apie 1 tūkst. karių ir atstovų iš miestų savivaldybių, Priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos, Policijos, Valstybės sienos apsaugos tarnybos, Lietuvos šaulių sąjungos, Viešojo saugumo tarnybos, Karo komendantūrų valdybos bei Karo policijos.
„Kauno mieste ir Kauno rajone kariai judės ginkluoti pėsčiomis bei su transporto priemonėmis visu paros metu, bus naudojami imitaciniai šaudmenys, dūmai“, – praneša pratybų atstovai.
Pratybų organizatoriai užtikrina, kad mokymų metu kariai laikysis priešgaisrinių, gamtos apsaugos ir Kelių eismo taisyklių. Civilių gyventojų kasdienė veikla nebus trikdoma, bus laikomasi nustatytų ramybės valandų. Sunkioji vikšrinė technika naudojama nebus, transporto priemonės judės tik keliais. Pažymima, kad grunto kasimo ar kiti inžineriniai darbai atliekami nebus.
