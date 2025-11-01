Nepamiršo iškeliavusių keturkojų šeimos narių: gyvūnėlių kapinėse – ir žaislai

Kaune yra vienintelė oficiali vieta, kur galima laidoti mirusius naminius gyvūnus. Vainatrakio kapinėse yra išskirta atskira teritorija būtent gyvūnėliams. Matyti, kad buvę šeimininkai rūpinasi savo augintinių kapais, juos prižiūri. Visų Šventųjų dieną čia degė ne viena žvakutė. Kai kur galima matyti, kad ties paminklu padėtas pliušinis žaislas ar kramtukas, kurį mėgo augintinis.
Šiose kapinaitėse daugiausia palaidota naminių šunų bei kačių, tačiau galima rasti ir triušių ar kitų mylėtų augintinių. Sutikti žmonės tikino, kad atsisveikinti su ilgus metus namuose uodegą vizginusiu šuneliu nebuvo lengva, todėl jam iškeliavus, norėjosi turėti vietą, kur būtų galima ateiti ir mintimis su juo pabūti.
„Gal kai kam atrodo, kad tik žmones reikia laidoti kapinėse, tačiau aš su tuo nesutinku. Mūsų šunelis su mumis gyveno daugiau nei dešimt metų, visi prie jo prisirišę buvo, jis buvo tikras šeimos narys. Kai susirgo ir teko jį užmigdyti, tikrai širdyje buvo nemažai skausmo, todėl ateiname čia uždegti žvakelės ir tiesiog pabūti. Taip ramiau“, – tikino viena moteris.
Vainatrakio kapinėse kasmet palaidojama kelios dešimtys naminių gyvūnų. Tai rodo, kad kauniečiai vertina tokią paslaugą ir naudojasi galimybe civilizuotai atsisveikinti su keturkoju šeimos nariu.
