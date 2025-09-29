Obelynė šventė bendrystę

Renginį pradėjo Sauliaus Lampicko paroda, kurioje lankytojai galėjo iš paties menininko lūpų išgirsti, kaip gimsta jo kuriami spalvingi paukščiai.
Marius Čepulis atskleidė, kaip gyvūnai ruošiasi žiemai, ir mažiesiems gerbėjams išdalijo visą šūsnį autografų.
Su Kauno valstybinio lėlių teatro aktoriais šventės dalyviai leidosi į kelionę aplink pasaulį, tačiau sugrįžo ten, kur mieliausia, – namo. Edukacijos metu buvo prisiminta, kokia unikali lietuvių kalba, vaikai buvo supažinti su tautiniu kostiumu ir senosiomis mūsų tradicijomis. Vėliau renginio dalyviai mokėsi, kaip prižiūrėti jauną sodinuką. Smagiausia akimirka – dovana: lankytojams buvo išdalyta 100 obelaičių iš senojo prof. T. Ivanausko sodo.
