Pagerbė banko ir jo įkūrėjo atminimą

Istorija ir vizija
Atminimo lentos atidengimo ceremonijoje dalyvavo ministro pirmininko patarėjas žemės ūkio klausimais prof. Vigilijus Jukna, Seimo narys Kazys Starkevičius, žemės ūkio ministro patarėjas Genadijus Vorobjovas, V. Zakarevičiaus giminaičiai, Lietuvos žemės ūkio rūmų (ŽŪR) atstovai, akademinės bendruomenės nariai ir kiti garbūs svečiai.
Kauno apskrities viešosios Ąžuolyno bibliotekos vyresnysis bibliografas dr. Mindaugas Balkus perskaitė pranešimą apie V. Zakarevičiaus veiklą, Kooperacijos banko istoriją ir kooperatinio judėjimo raidą Lietuvoje.
Dr. M. Balkus pabrėžė, kad Kooperacijos bankas tarpukariu buvo vienas reikšmingiausių finansinių ramsčių, padėjusių smulkiesiems ūkininkams gauti kreditus, stiprinti ūkius ir skatinti bendruomeninį ekonominį augimą.
Kooperacijos metai
Jungtinių Tautų Generalinė Asamblėja paskelbė 2025-uosius Tarptautiniais kooperatyvų metais.
Lietuva turi gilias kooperacijos tradicijas, mūsų pareiga – jas puoselėti.
ŽŪR direktorius Sigitas Dimaitis, sveikindamas renginio dalyvius, pabrėžė kooperacijos tęstinumą ir reikšmę šiandien: „Šie metai – Kooperacijos metai. Tiek tarpukariu, tiek šiandien ŽŪR visada skyrė ypatingą dėmesį kooperacijai. Tai ne tik ekonominis, bet ir socialinis reiškinys, jungiantis žmones, stiprinantis pasitikėjimą ir padedantis ūkininkams išlikti konkurencingiems. Lietuva turi gilias kooperacijos tradicijas, mūsų pareiga – jas puoselėti ir pritaikyti šiuolaikiniams iššūkiams, nes kooperatyvai kuria geresnį pasaulį. V. Zakarevičiaus ir Kooperacijos banko veikla – tai įrodymas, kad tarpukario Lietuva sugebėjo sukurti veiksmingą finansinę sistemą, skirtą žemdirbių savarankiškumui ir kaimo plėtrai. Šiandien, prisimindami tuos darbus, mes ne tik pagerbiame praeitį, bet ir semiamės įkvėpimo kurti stipresnę, atsakingesnę ir labiau bendradarbiaujančią Lietuvą.“
Nuo tarpukario iki šiandien
Kooperacijos judėjimas Lietuvoje gimė iš solidarumo, savitarpio pagalbos ir pasitikėjimo – jo esmė buvo ir tebėra bendradarbiauti, kad visi laimėtų. Dar tarpukariu kooperatyvai padėjo tūkstančiams ūkininkų įgyti finansinę nepriklausomybę, steigti perdirbimo įmones, stiprinti vietos ekonomiką ir užtikrinti produktų realizaciją.
Šiandien, kai ūkininkai susiduria su globalios rinkos iššūkiais, klimato kaita ir konkurencija, kooperacija tampa vienu svarbiausių įrankių stiprinant ūkio tvarumą, inovacijas ir ekonominį atsparumą.
Žemės ūkio rūmai ir toliau aktyviai remia kooperatyvų plėtrą, skatina ūkininkus jungtis į bendras veiklas, gerina finansinių instrumentų prieinamumą, stiprina socialinį dialogą ir kaimo bendruomenių sanglaudą.
Atidengta atminimo lenta Kauno širdyje – tai ne tik istorijos pagerbimas, bet ir įsipareigojimas ateičiai – tęsti Lietuvos kooperacijos tradicijas, kurios jungia praeities idealus su šiandienos žemdirbių siekiais.
Naujausi komentarai