Vilniaus savivaldybė nori keisti aštuonias atminimo lentas rusiškais rašmenimis

Atminimo lentos bus keičiamos aktoriui Mečiui Chadaravičiui, kompozitoriui Konstantinui Galkauskui, rašytojui Marcelinui Šikšniui, poetui Petrui Vaičiūnui, rašytojui Antanui Žukauskui-Vienuoliui, fizikui Adolfui Juciui, matematikui Zigmui Žemaičiui ir rašytojui Antanui Jonynui.
Pasak savivaldybės Istorinės atminties komisijos pirmininkės Kamilės Šeraitės-Gogelienės, savivaldybė nuo 2023 metų stengiasi pakeisti kuo daugiau dvikalbių lentų naujomis.
„Mes tiesiog keičiam dvikalbes lentas į lentas lietuvių kalba. Labai paprasta procedūra, kad mūsų Vilniaus viešosiose erdvėse visai nebeliktų rusų kalbos“, – BNS teigė K. Šeraitė-Gogelienė.
Švietimo, mokslo ir sporto ministerija taip pat pritaria savivaldybės iniciatyvai keisti lentas su rusiškais rašmenimis, tačiau tik vienintelėje – A. Jonyno lentoje – siūlo keisti jos turinį.
Anot ministerijos, tik joje minimas Lietuvos Tarybų Socialistinės Respublikos (LTSR) pavadinimas, o kitose atminimo lentose pateikiama ideologiškai neutrali informacija.
„Atkreipiame dėmesį, kad tik šiuo vieninteliu atveju minima LTSR. Kitais atvejais pateikiama korektiška, neideologizuota, nepolitizuota informacija. Dėl atminimo lentų keitimo, mūsų nuomone, vertėtų pasikonsultuoti su minimų asmenų artimaisiais, lentas keisti tik jiems sutikus“, – pateikiama ministerijos atsakyme.
K. Šeraitės-Gogelienės teigimu, visos atminimo lentos nukabinamos atsargiai ir šiuo metu saugomos įmonėje „Grinda“.
„Mes jų (atminimo lentų – BNS) neišmesime, vienas iš variantų yra svarstomas kažkur jas perduot. Tikrai atsiras norinčių priimti tas lentas ir mes patys pasvarstysime alternatyvas, ar tai galėtų būti ir tas pats Vilniaus muziejus, ar kažkokios tai kitos institucijos, kurios priimtų tas lentas į savo archyvus“, – teigė tarybos narė.
Totalitarinių, autoritarinių režimų ir jų ideologijų propagavimo draudimas Lietuvoje įsigaliojo 2023 metų gegužę. Pagal jį, iš viešųjų erdvių turi būti pašalinti totalitarizmo ir autoritarizmo simboliai – paminklai, gatvių, aikščių ir kitų viešųjų objektų pavadinimai, kitokie simboliai.
Iki šios dienos Vilniaus mieste nukabinta ar pakeista 16 atminimo lentų su sovietiniais reliktais.
Naujausi komentarai