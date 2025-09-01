Policijos pareigūnams mergaitė atvėrė kuprinę: joje – pūkuotas draugas

„Rugsėjo 1-oji – kupina šypsenų ir staigmenų! Viena mergaitė prie perėjos Kauno rajone, Garliavoje, su pasididžiavimu mums atvėrė savo kuprinę, o joje… pūkuotas draugas! Dviese drąsiau, tiesa? – feisbuke skelbė policija. – Lai visi mokslo metai būna tokie pat šviesūs, kupini džiaugsmo ir saugūs kaip šios dienos akimirkos!“
Primename, kad pareigūnai rugsėjį planuoja tiek prevencines, tiek kontrolės priemones, kad pirmasis rudens mėnuo būtų kuo saugesnis.
Lietuvos policija, siekdama užtikrinti vaikų saugumą ir sumažinti mokslo metų pradžios jaudulį, kartu su visuomeninėmis organizacijomis ir socialiniais partneriais pradėjo tradicinę ilgametę prevencinę akciją „Rugsėjis: visi kelyje – visi atsakingi“.
