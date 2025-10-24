Purvainis apskundė Teisėjų garbės teismo sprendimą

Teisėjas skundą pateikė Lietuvos Aukščiausiajam Teismui (LAT). Tai Eltai patvirtino minėto teismo atstovė Tautvilė Merkevičiūtė.
Spalio 13 dieną Teisėjų garbės teismas paskelbė, kad A. Purvainis pažeidė teisėjų etiką, kai nepagarbiai ir nemandagiai bendravo su kolegomis ir teismo personalu.
Nuspręsta, kad drausmės byloje yra pakankamai duomenų, kurie patvirtina, jog teisėjas darbinėje aplinkoje, bendraudamas su teismo teisėjais ir teismo personalu, nesilaikė Teisėjų etikos kodekso reikalavimų, buvo nekorektiškas, nemandagus, negerbė kitų asmenų, juos įžeidinėjo, menkino kolegų darbą.
A. Purvainis pripažintas pažeidęs Teisėjų etikos kodekse įtvirtintus pagarbos žmogui, padorumo, pavyzdingumo ir solidarumo principus, nederamai elgęsis per teisėjų susirinkimus.
Teisėjų garbės teismas taip pat įvertino tuomečio pirmininko pasisakymus bei jo išsakytą kritiką dėl kitų teisėjų priimtų sprendimų. Taip pat įvertintas ir taikytas draudimas teisėjams komentuoti savo sprendimus žiniasklaidai.
Pastaba yra švelniausia iš visų nuobaudų, kurios gali sulaukti teisėjas iš Teisėjų garbės teismo.
Teisėjas iš dalies pripažino, kad jo elgesys nebuvo visiškai tinkamas, tačiau vis tiek teisino tokį bendravimą su kolegomis.
Kaip anksčiau skelbė portalas „15min“, į Teisėjų etikos ir drausmės komisiją (TEDK) su siūlymu iškelti A. Purvainiui drausmės bylą kreipėsi Teisėjų taryba, įvertinusi Kauno apylinkės teismo teisėjos pranešimą apie galimai A. Purvainio padarytus pažeidimus.
A. Purvainis Kauno apylinkės teismo pirmininku buvo paskirtas 2020 metų pavasarį.
TEDK posėdyje pagarsintuose skunduose apie A. Purvainio elgesį nurodoma, kad teismo pirmininkas pokalbiuose su tuometine teismo darbuotoja apie kitus teisėjus atsiliepė nepagarbiai, neva vartodamas frazes: „pasižiūrėk, kaip atrodo pati teisėja“, „ji padarys gėdą teismui“, „stoties lygis“, „negalima pasitikėti“, „žemiau plintuso“, „dal**bė“.
Skunduose dėl A. Purvainio taip pat nurodoma, kad teismo pirmininkas esą nepagarbiai atsiliepia apie kolegas teisėjus, priekaištauja teisėjams dėl jų procesinės veiklos, gėdina juos kitų kolegų akivaizdoje, iškeldamas neva, pirmininko vertinimu, procesiniuose sprendimuose padarytas klaidas.
