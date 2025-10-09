Ramybės parke neliko niūraus objekto

Kauniečiai Ramybės parke pastebėjo sunkiąją techniką, kuri ardė seną objektą. Pasidomėjus paaiškėjo, kad nugriautas mūrinis tualetas, kuris jau seniai nebenaudojamas ir buvo tapęs ne tik grafičių paišymo vieta, bet ir tam tikru šiukšlynu.
„Minėtas statinys Ramybės parke (Trakų g. 22A) priklausė privačiam savininkui. Pastatas čia pastatytas dar 1963 m., daug metų stovėjo nenaudojamas. Jo būklė buvo prasta. Dėl teritorijos – buvusių senųjų Kauno kapinių – sakralinio pobūdžio jį pritaikyti kitoms veikloms praktiškai nebuvo galimybių, o savininkas viešųjų paslaugų teikti neketino“, – dienraščiui komentavo Nekilnojamojo turto skyriaus vedėjas Donatas Valiukas.
Jis nurodė, kad Kauno miesto savivaldybės taryba 2024 m. kovo 12 d. nusprendė šį pastatą nupirkti. Pirkimo–pardavimo sutartis pasirašyta 2024 m. gegužės 23 d.
„Atsižvelgiant į objekto būklę, nepritaikomumą ir Ramybės parko (buvusių kapinių) tvarkymo poreikį, priimtas sprendimas jį nugriauti, sutvarkyti aplinką. Papildomo tualeto Ramybės parko teritorijoje nėra numatyta, kadangi viešasis tualetas įrengtas šalia esančioje Kauno autobusų stotyje“, – paklausus, ar buvusio mūrinio tualeto vietoje atsiras automatinis, kaip yra kituose Kauno parkuose, atsakė D. Valiukas.
Pasak Nekilnojamojo turto skyriaus vedėjo, kalbant apie kitus apleistus mūrinius tualetus mieste, kiekvieno objekto klausimai sprendžiami individualiai, įvertinus jų būklę, pritaikomumą ir poreikį konkrečioje teritorijoje.
Naujausi komentarai