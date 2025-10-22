Trūko kantrybė: gyventojai pasiuntė žinutę „kreivarankiui“

„Pastaruoju metu Vilijampolės mikrorajone pastebėjau išplitusias vandalizmo apraiškas: ant daugiabučių sienų, garažų ir kitų objektų atsiranda užrašai (tagai), kurie gadina aplinkos estetiką ir mažina gyventojų saugumo jausmą“, – redakcijai atsiųstame laiške rašė 27-erius metus šiame mikrorajone gyvenantis Matas.
Anot jo, tokie užrašai fiksuoti ir Sąjungos aikštėje 7 bei 9, A. Stulginskio g. 64, Varnių g. 32, Bajorų g. 5, Varnių g. 36 ir 40, taip pat ant garažų kompleksų bei elektros paskirstymo pastočių.
„Dalis jų atsiranda vos kelių šimtų metrų atstumu nuo Vilijampolės seniūnijos, t. y. tiesiog po jos langais. Pastebima, kad paišytojas veikia ir šiuo metu – naujų užrašų atsiranda reguliariai“, – teigė kaunietis.
Socialiniuose tinkluose rajono gyventojai taip pat skundėsi pastebėtomis keverzonėmis.
„Paskutiniu metu ir aš pastebėjau, kad atsirado kažkoks durnelis, mozojantis sienas – jau daug kur šita nesąmonė užrašyta, bent jau kažką gražaus nupieštų, o dabar eilinio kvailelio, neturinčio jokio talento grafičio menui, teplionės. Žinutė kreivarankiui – tai gal jau baik tepliot, nes niekas tavo meno neįvertins, o pagavę dar ir šikną gerai atspardys. Keisk temą“, – komentaruose rašė anonimas.
„Nagus nukapot už tokį darbą“, – nedaugžodžiavo kita internautė.
Matas teigė, kad dėl užrašų buvo kreiptasi į policiją ir seniūniją.
„Kaip nurodė tyrėja, „prie kiekvieno namo policijos pareigūno nepastatysim“. Policija kol kas nerodo iniciatyvos imtis veiksmų, kadangi pranešimą teikiau kaip pilietiškas bendruomenės narys, o ne tiesiogiai nukentėjęs asmuo“, – sakė skaitytojas.
Anot jo, šie užrašai ne tik mažina rajono aplinkos patrauklumą. „Tai skatina apleistumo pojūtį ir neigiamai veikia bendruomenės įvaizdį. Noriu informuoti visuomenę apie šią problemą, kad gyventojai žinotų, jog rajone veikia chuliganai, ir galėtų atidžiau stebėti aplinką bei pranešti apie naujus vandalizmo atvejus“, – teigė Vilijampolės gyventojas.
Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato atstovai teigia, kad policijoje periodiškai gaunami pranešimai ar pareiškimai dėl piešinių ant pastatų ar kitų statinių. Pagal gautus pareiškimus atliekami tyrimai.
„Po šio savaitgalio dėl minimų vietų buvo registruoti trys pranešimai dėl piešinių. Atliekami aplinkybių patikslinimai. Per spalio mėnesį iš viso gauti trys pranešimai, – teigė policijos atstovai. – Įvertinus situaciją ir gaunamą informaciją, suaktyvinamas patruliavimas nurodytose vietose.“
