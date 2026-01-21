 Viešojo transporto keleiviams – svarbus prašymas

Viešojo transporto keleiviams – svarbus prašymas

2026-01-21 16:24 klaipeda.diena.lt inf.

„Žiema mieste gražu, bet reikia nepamiršti saugumo!“ – primena bendrovė „Kauno autobusai“.

 „Žiemą viešuoju transportu keliauja šimtai žmonių, kartu atsinešančių sniego ant batų. Sniegas, patekęs į šiltesnę transporto priemonės aplinką, tirpsta ir kaupiasi ant grindų, todėl danga gali būti slidesnė nei įprastai“, – atkreipė dėmesį bendrovės atstovai.

Primenama, kad kiekvienoje kelionėje svarbus atsargumas:

Jei galite – atsisėskite.

 Jei stovite – tvirtai laikykitės laikiklių.

Būkite atidūs transporto priemonei stabdant ar pajudant.

„Rūpinkimės savimi ir šalia esančiais – saugi kelionė prasideda nuo mažų sprendimų“, – įrašą feisbuke baigė „Kauno autobusai“.

