Vilniuje sniegas pridarė eismo bėdų: kokia situacija Kaune?

Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato atstovė Odeta Vaitkevičienė portalui nurodė, kad mieste iki pietų nebuvo užfiksuota jokių didelių eismo nelaimių. Pasitaikė keletas avarijų centrinėje Kauno dalyje, Dainavoje, tačiau tai buvo techniniai įvykiai, kai žmonės nenukentėjo, o vairuotojai tiesiog užpildė eismo įvykio deklaracijas.
„Galime pasidžiaugti, kad neturime avarijose sužalotų žmonių. Matyt, vairuotojai išgirdo orų prognozes ir renkasi vairuoti atsakingai, tinkamai pasirenka greitį“, – eismą Kaune apžvelgė policijos atstovė.
Dėl vis dar krentančių snaigių, eismo sąlygos išliks sudėtingos, tad vairuotojai turi vertinti kelio dangą, rinktis saugų greitį ir saugiai grįžti į namus. Kelininkai taip pat nesustodami suka ratus, valo tiltus, įkalnes, pagrindines gatves, vėliau – tas, kuriomis nevažiuoja viešasis transportas.
