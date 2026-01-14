Dėl radinio namo rūsyje teko kviesti policiją

Policijos duomenimis, sausio 13 d. apie 12.20 val. Kaune, Kovo 11-osios g., daugiabučio namo rūsyje, 1987 m. gimęs vyras, tvarkydamas sandėliuką, rado galimai automato „AK“ dėtuvę su 29 šoviniais.
Rastus daiktus paėmė policijos pareigūnai.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl neteisėto disponavimo šaunamaisiais ginklais, šaudmenimis, sprogmenimis ar sprogstamosiomis medžiagomis.
Tas, kas neturėdamas leidimo gamino, įgijo, laikė, nešiojo, gabeno, siuntė, panaudojo ar realizavo šaunamąjį ginklą, šaudmenis, sprogmenis ar sprogstamąsias medžiagas, baudžiamas bauda arba laisvės apribojimu, arba areštu, arba laisvės atėmimu iki penkerių metų.
