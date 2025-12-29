Gaisras Kūčių išvakarėse: penkių vaikų šeima liko be namų

Nelaimė įvyko gruodžio 23-iosios vakarą. Vyriausiai Glinskų atžalai – vienuolika metų, mažiausiajam dar nėra metukų.
Kauno ugniagesių paros įvykių suvestinėje rašoma, kad apie gaisrą Taurakiemio seniūnijos Piliuonos kaime pranešta praėjusį antradienį 18.10 val.
Gautas pranešimas, kad dega rūsys. Jame esanti 30 kv. m dydžio patalpa degė atvira liepsna. Nustatyta, kad čia įrengtoje bibliotekoje gaisras ir kilo – degė namų apyvokos daiktai ir knygos. Dūmų detektoriai namuose buvo.
Namas – mūrinis, vieno aukšto, su mansarda. Per gaisrą nukentėjo ir pirmas aukštas.
Kauno rajono bendruomenės atstovai pasakojo, kad šiuo metu šeima glaudžiasi pas giminaičius ir ieško nuomojamo būsto, kuriame galėtų gyventi, kol namas bus sutvarkytas.
„Dėl šios priežasties Glinskų šeima prašo pagalbos. Norintys prisidėti finansiškai, tai gali padaryti pervedę pinigų Daugailei Glinskienei, sąsk. nr. LT214010042502544908, paskirtis – parama po gaisro“, – teigiama pagalbos prašyme.
