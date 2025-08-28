Į romantinio sukčiavimo pinkles patekusi kaunietė neteko didžiulės sumos

Anot policijos, laikotarpiu nuo balandžio 25 d. iki gegužės 22 d. moteris nukentėjo nuo sukčių, kurie, pasinaudodami romantinio sukčiavimo schema, per kelis kartus išviliojo iš jos grynuosius pinigus.
Padaryta turtinė žala siekia 35300 eurų.
Vaizdo stebėjimo kameros užfiksavo moterį, galinčią turėti tyrimui reikšmingos informacijos.
Gyventojus, atpažįstančius šią moterį, žinančius jo buvimo vietą ar galinčius suteikti bet kokios reikšmingos informacijos, prašoma kreiptis į Kauno apskr. VPK Kauno miesto Santakos policijos komisariato pareigūnus telefonu +370 700 64497 arba el. paštu [email protected].
Už sukčiavimą gresia bauda arba laisvės apribojimas, arba areštas, arba laisvės atėmimas iki šešerių metų.
