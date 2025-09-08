Jachtklube – didžiulis gaisras

Ugniagesiai pranešimą apie gaisrą gavo apie 23 val.
„Užsidegė prie restorano esanti medinė lauko terasa. Gesinti gaisro išvyko net keturi ugniagesių ekipažai. Ugniagesiai gaisrą jau užgesino. Pastato vidus neišdegė“, – portalui kauno.diena.lt sakė Kauno priešgaisrinės gelbėjimo valdybos Pajėgų valdymo skyriaus budėtojas.
„Kol kas nežinome, dėl ko kilo gaisras. Pranešimo apie nukentėjusius žmones neturime. Policijos pareigūnai bando užtikrinti viešąją tvarką, nes yra daug žmonių, norinčių pamatyti, kas ten atsitiko“, – portalui kauno.diena.lt sakė Kauno apskrities policijos budėtojas.
