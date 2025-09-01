Judrioje Kauno sankryžoje – didžiulė spūstis

Kaip portalui kauno.diena.lt teigė Kauno policijos atstovė Odeta Vaitkevičienė, Savanorių pr. susidūrė lengvasis automobilis „Opel“ ir vilkikas „Scania“. Pranešimas dėl šio eismo įvykio vadinamojoje Muravos sankryžoje gautas 12.14 val.
„Nukentėjusių nėra, vairuotojai nesutaria dėl kaltės, todėl prašo pagalbos“, – nurodė O. Vaitkevičienė.
Kol bandoma aiškintis avarijos aplinkybes, šį maršrutą pasirinkusiems vairuotojams ir keleiviams prireiks kantrybės. Esant galimybei, patariama rinktis kitą maršrutą.
