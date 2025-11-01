 Kaune ieškoma įtariama pavėsinės padegėja

Kaune ieškoma įtariama pavėsinės padegėja

2025-11-01 11:02
BNS inf.

 Kauno A. Mackevičiaus gatvėje esančioje pavėsinėje penktadienio rytą kilus gaisrui, ieškoma dėl jo įtariama moteris.

Kaune ieškoma įtariama pavėsinės padegėja / I. Gelūno / BNS nuotr.

Policijos departamento duomenimis, apie 6.45 val. kilo gaisras, kurio metu apdegė pavėsinė ir šalie stovėjęs buitinių atliekų konteineris.

Pareigūnai ieško 1987 metais gimusios įtariamosios, nustatinėjamas gaisro nuostolis.

Kauno priešgaisrinės gelbėjimo valdybos duomenimis, degė apie devynių kvadratinių metrų ploto pavėsinė, apdegė jos stogas.

Atvykus pajėgoms, savininkas pats buvo apmalšinęs ugnį. Įvykio metu asmuo susižeidė koją, medikai įvykio vietoje jam suteikė pagalbą.

Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl turto sunaikinimo ar sugadinimo visuotinai pavojingu būdu.

