2025-09-01 11:10 klaipeda.diena.lt inf.

Sekmadienio popietę Kauno rajone rastas mirusio vyro kūnas.

Kauno rajone rastas vyro lavonas / Asociatyvi BNS nuotr.

Pasak Kauno apskrities policijos pareigūnų, rugpjūčio 31 d. apie 14.30 val. Kauno rajone, Drąseikių kaime esančiuose namuose, rastas mirusio vyro, gimusio 1983 metais, kūnas. 

Pradėtas ikiteisminis tyrimas mirties priežasčiai nustatyti.

