Pasiplaukiojimas Nemunu vos nesibaigė tragiškai

„Galėjo nutikti labai baisus incidentas. Laivavedys labai išsigando, nes įsivaizduokite, trosas – virš vandens, kurio tu nematai. Saulė švietė – nieko nesimatė, nes nėra jokio ženklinimo. Mes incidento išvengėme, tačiau patyrėme didelį stresą“, – portalui pasakojo kaunietė.
Portalas išsiaiškino, kad lynas per Nemuną ištemptas dėl elektros linijos keitimo darbų. Darbus vykdo bendrovė „Elektrifikacijos darbai“. Įmonės darbų vadovas Rimvildas Skamarakas sakė, kad šiuo metu darbus atlieka subrangovas „Požeminės linijos“. Pašnekovas teigė apie įvykį nieko negirdėjęs ir esantis įsitikinęs, kad saugumu yra pasirūpinta.
„Mes esame gavę leidimą vykdyti darbus, jame nurodyta, kad, pavyzdžiui, sutemus lynas turi būti nuleistas, o dieną pažymėtas vėliavėlėmis. Taip ir buvo padaryta“, – kalbėjo R. Skamarakas, pridurdamas, kad darbai suderinti su Lietuvos transporto saugos administracijos Vandens transporto departamentu, o saugumo schema patvirtina Vidaus vandens kelių direkcijos (VVKD).
Po antradienio incidento VVKD savo interneto puslapyje paskelbė pranešimą apie vykdomus darbus. Jos teigimu, rangovas apie darbų pradžią privalėjo informuoti likus mažiausiai dviem darbo dienoms iki jų pradžios, tačiau to nepadarė.
Nelaimės vos išvengusi kaunietė teigė, kad saugos reikalavimų nebuvo laikomasi – jokių perspėjimų nebuvo, o vėliavėles ant lyno darbininkai pradėjo kabinti tik po incidento.
Kaunietė portalui kauno.diena.lt teigė, kad apie įvykį pranešė policijai. Policija tikslina nelaimės aplinkybes.
