Sukčiai ir toliau tuština gyventojų kišenes

Pasak jos, pirmadienį, 10.10 val., į Klaipėdos pareigūnus kreipėsi vyras, gimęs 1959 metais, kuris pareiškė, kad rugsėjo 19 dieną apie 14 val. jam būnant namuose paskambino nepažįstami asmenys, kurie bendravo rusų kalba.
Sukčiai, prisistatę telekomunikacijų bendrovės ir banko darbuotojais bei policijos pareigūnais, apgaulės būdu išviliojo 62 tūkst. 348 eurus.
Tuo metu 14.33 val. į Žaliakalnio pareigūnus kreipėsi vyras, gimęs 1964 metais, kuris pareiškė, kad birželio–rugsėjo mėnesiais nepažįstami asmenys, įtikinę pirkti, keisti ir parduoti kriptovaliutą, apgaulės būdu išviliojo 26 tūkst. 95 eurus.
Policija dėl abiejų atvejų pradėjo ikiteisminius tyrimus.
