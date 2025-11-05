 Suskaičiavo, kokią žalą gamtai padarė gaisrai sąvartynuose

Suskaičiavo, kokią žalą gamtai padarė gaisrai sąvartynuose

2025-11-05 17:26
ELTOS inf.

Aplinkosaugininkams atlikus tyrimus nustatyta, kad rugsėjo mėnesį Kauno regiono atliekų tvarkymo centruose – Zabieliškio ir Lapių sąvartynuose – įvykusių gaisrų padaryta žala aplinkai siekia daugiau nei 28 tūkst. eurų, trečiadienį pranešė Aplinkos apsaugos departamentas (AAD).

Suskaičiavo, kokią žalą gamtai padarė gaisrai sąvartynuose
Suskaičiavo, kokią žalą gamtai padarė gaisrai sąvartynuose / T. Biliūno/BNS, feisbuko nuotr.

Skelbiama, kad didžiausia žala nustatyta po gaisro Kauno rajone, Lapėse, VšĮ „Kauno regiono atliekų tvarkymo centro“ eksploatuojamoje atliekų aikštelėje – 24,7 tūkst. eurų.

Tuo metu dėl Kėdainių rajone, Pelėdnagių seniūnijoje degusio Zabieliškio kaimo atliekų sąvartyno buvo fiksuota daugiau nei 3,7 tūkst. žala aplinkos orui.

Kaip praneša AAD, už sąvartynus atsakingos įmonės žalą atlyginti turi per 40 kalendorinių dienų.  

ELTA primena, kad rugsėjo 4 d. kilo gaisras Kauno rajone, Lapėse, VšĮ „Kauno regiono atliekų tvarkymo centro“ eksploatuojamoje atliekų aikštelėje. Sąvartynas iki gaisro likvidavimo degė apie tris valandas.

Taip pat rugsėjo 25 d. gaisras kilo Kėdainių rajone, Pelėdnagių seniūnijoje, Zabieliškio kaimo atliekų sąvartyne, jame užsidegus smulkių atliekų krūvai. 

Šiame straipsnyje:
Kauno regiono sąvartynai
gaisrai
gaisras Lapėse
Lapių sąvartynas
Zabieliškio sąvartynas

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
Komentarų nėra

Susijusios naujienos

Daugiau naujienų