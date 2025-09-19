 Tarsi užkeikta: Lapių kelyje – dar viena avarija

Tarsi užkeikta: Lapių kelyje – dar viena avarija

2025-09-19 14:46 klaipeda.diena.lt inf.

Lapių kelyje – vėl avarija. 

„Link Lapių ties įsukimu į Domeikavą. Šviežiai. Tuoj kamščiuosis“, – penktadienio popietę pasidalyta informacija socialiniuose tinkluose.

Kauno policijos budėtojas portalui kauno.diena.lt teigė, jog pareigūnams buvo pranešta, kad susidūrė du automobiliai. Žmonės nesužeisti, vairuotojai – blaivūs.

Pareigūnų pagalbos prireikė eismui reguliuoti, nes ėmėsi formuotis spūstys, kitos tarnybos nuvalė kelią, nes ant jo buvo pažirę transporto priemonių nuolaužų.

Primename, kad rugsėjo 15 d. Panerių g., vedančioje į Lapes, per avariją sumaitoti du automobiliai. Medikų pagalbos prireikė jų vairuotojams. Jie išvežti į ligoninę.

