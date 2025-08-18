Trys vyrai kaltinami Kaune laikę didelį kiekį narkotikų, dar vienas – davęs jų nepilnamečiui

Kaip pirmadienį pranešė Generalinė prokuratūra, kaltinamieji T. A., P. V. ir M. V., veikdami bendrininkų grupėje bei turėdami tikslą parduoti narkotines medžiagas, viename Kauno mieste esančiame bute neteisėtai laikė jų didelį kiekį.
Nustatyta, kad vyrai įgijo ir laikė 434 gramus kanapių. Tame pačiame bute buvo aptikti šeši paketai su 514 vienetų rausvos spalvos tablečių, kurių sudėtyje rasta psichotropinės medžiagos MDMA.
Šioje byloje dar vienas vyras D. G. kaltinamas narkotinių ar psichotropinių medžiagų platinimu nepilnamečiams. Manoma, kad jis neteisėtai laikė nedidelį kiekį kanapių, kurį neatlygintinai perdavė pažįstamam nepilnamečiui.
Be to, bylos duomenimis, kaltinamieji T. A. ir D. G. narkotikus neteisėtai gyvenamosiose vietose laikė ir savo reikmėms.
T. A. taip pat pareikšti kaltinimai dėl dokumento suklastojimo ir disponavimu juo. Tyrimo duomenimis, vyras savo gyvenamojoje vietoje įtariamas laikęs netikrą vairuotojo pažymėjimą su fiktyviais asmens duomenimis.
Šiam ikiteisminiam tyrimui vadovavo Kauno apygardos prokurorė Nomeda Urbonavičienė, jį atliko Kauno apskrities policijos kriminalistai.
