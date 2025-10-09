Užpuolė parke žaidusias ukrainietes mergaites: jaunieji chuliganai – nufilmuoti

Į portalo kauna.diena.lt redakciją kreipėsi ukrainietė. Moteris Kaune gyvena jau kelerius metus. Per tą laiką jai pačiai teko patirti vieną nemalonų įvykį, tačiau nesitikėjo, kad taip gali nutikti ir dukrai.
Kelios mergaitės šeštadienį laiką leido Draugystės parke. Žaidė sulindusios į savadarbę palapinę-namelį. Vaizdo įraše matyti, kad mergaitės čiauška sėdėdamos ant kilimėlio. Filmuojasi. Staiga prisistato keli agresyviai nusiteikę paaugliai. Viena mergaičių telefono kamerą nukreipia į juos.
Šie rodo kažkokius gestus, o vienas į palapinę ima pūsti cigarečių dūmus. Kažką įmeta į palapinės vidų. Pamatęs, kad yra filmuojamas, vienas berniukų pritūpia ir spiria telefono link. Po to lyg bando lipti į palapinę. Vaizdo įrašas nutrūksta.
Skaitytojos vaizdo įrašas
„Nesaugu, nerimaujama, kad tai gali pasikartoti, tik kitą kartą spirdamas į telefoną gali pataikyti ir į galvą“, – pasakojo mama. Ji pridūrė norinti įspėti kitus tėvus, kad šie žinotų, jog gali pasitaikyti tokių dalykų ir su vaikais aptarti, ką tokiais atvejais reikėtų daryti.
Kauno policija portalui kauno.diena.lt patvirtino, kad gautas pranešimas apie tokį įvykį. Pradėtas aplinkybių patikslinimas. Pareigūnai kalbasi su rajono paaugliais, lankomasi mokyklose, aiškinamasi mergaites užpuolusiųjų tapatybes.
Ukrainietė pasakojo, kad kartą bevaikščiodama su drauge ir naujagimiu ji iš kitų paauglių, važinėjusių dviračiais, sulaukė necenzūrinių žodžių, gestų su viduriniu pirštu. Labai arti privažiuodavo, taip gąsdindami.
Moteris tikisi, kad viešumas padės rasti paauglius arba bent privers juos susimąstyti, suveiks kaip prevencijos priemonė.