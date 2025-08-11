Vairuotoja skriejo dvigubai greičiau, nei leidžiama

Per savaitę Kelių policijos pareigūnai mobiliaisiais greičio matavimo prietaisais užfiksavo 712 greičio viršijimo atvejų, pranešė Kauno apskrities policija.
Trečiadienį, apie 13.45 val., automobilis BMW, vairuojamas moters (gim. 1993 m.), Jonavos rajone, kelyje Jonava–Meškoniai, kur maksimalus greitis siekia 50 km/val., skriejo 103 km/val. greičiu. Vairuotojai surašytas administracinio nusižengimo protokolas.
Šeštadienį, apie 16.40 val., Kaune, Panerių gatvėje, policinės priemonės vykdymo metu sustabdytas automobilis BMW. Jį vairavo neblaivus vyras (gim. 1984 m.). Vairuotojui nustatytas vidutinis girtumo laipsnis – 1,54 prom.
Praėjusią savaitę Kelių policijos pareigūnai ir toliau vykdė policines priemones, skirtas neblaiviems vairuotojams ir kitiems KET pažeidimams išaiškinti. Jų metu policijos pareigūnai Kaune, Kauno ir Jonavos rajonuose patikrino daugiau nei 3,7 tūkst. transporto priemonių. Išaiškinta trylika neblaivių vairuotojų (girtumo laipsnis svyravo nuo 0,45 iki 1,54 prom.).
Neblaivūs vairuotojai rinkosi ir kitas transporto priemones – sekmadienį, apie 14 val., Kaune, Dubravų–Vyšnialaukio gatvėje, dviratį vairavo neblaivus vyras (gim. 1991 m.). Vairuotojui nustatytas vidutinis girtumo laipsnis – 1,66 prom.
Iš viso praėjusią savaitę Kauno apskrityje policijos pareigūnai nustatė ir 20 vairuotojų, kurie transporto priemones vairavo neturėdami tam teisės.
