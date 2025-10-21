„Kauno dienos“ studijoje – LSU mokslininkas Brazaitis: kaip genų mokslą pritaikyti sporte

Profesorius M. Brazaitis tiria, kaip mūsų genai veikia kūną sportuojant bei prisitaikant prie aplinkos. M. Brazaičio darbai parodė, kad tam tikros geno variacijos gali turėti įtakos raumenų tipui, ištvermei ir net atsparumui šalčiui. Pavyzdžiui, žmonės, neturintys vieno raumenų baltymo, gali geriau išlaikyti kūno temperatūrą šaltyje ir turėti didesnę ištvermę. Tokie atradimai svarbūs sportininkams, nes padeda suprasti, kodėl vieni geriau pasirodo sprinto rungtyse, o kiti – ilgų distancijų varžybose.
Mokslininkas jungia genetiką ir fiziologiją su sporto mokslu, parodydamas, kad genai suteikia tik „pradinę programą“, o tikrasis rezultatas priklauso ir nuo treniruočių, ir nuo gyvenimo būdo. Jo tyrimai skatina geriau pažinti savo kūną ir pritaikyti treniruotes pagal individualius gebėjimus.
