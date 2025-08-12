Rugpjūčio 12-oji Klaipėdoje

Užsiėmimas. Šiandien 15 val. I. Simonaitytės bibliotekos Saulės laikrodžio kiemelyje vyks kūrybinis užsiėmimas „Kvapai ir literatūra“. Užsiėmimą ves bibliotekininkė Dovilė Kubiliūtė, turinti daugiau nei dešimties metų darbo su kvapais patirtį.
Performansas. Šiandien 18 val. Klaipėdos miesto savivaldybės Imanuelio Kanto viešosios bibliotekos Girulių padalinyje (Šlaito g. 10A) vyks poezijos, kvapų ir flamenko šokio performansas „Moters virsmas“. Autorės ir atlikėjos: poetė, performerė Irena Novikienė ir flamenko šokio mokyklos „Rosalinda“ vadovė ir choreografė Jelena Dementjeva.
Treniruotė. Šiandien 18.30 val. Danės skvere, prie kavinės „Ateik ateik upė“ (Danės g. 27), vyks nemokama treniruotė, kurią ves Gintarė Labanauskienė.
Susitikimas. Šiandien 18 val. I. Kanto viešosios bibliotekos Melnragės padalinyje (Molo g. 60) vyks paskutinis šios vasaros renginių ciklo „Žmonės – Klaipėdos švyturiai“ pasimatymas. Jūsų laukia susitikimas su legendiniu estradinės muzikos ansambliu, tikru Lietuvos muzikinės kultūros simboliu – grupe „Nerija“.
Seminaras. Rytoj, rugpjūčio 13 d., 15 val. Klaipėdos kultūros fabrike (Bangų g. 5A) vyks seminaras „Pasitikėjimas pradėjus dirbti sau: kūrybiškas problemų sprendimas“, jį ves Vaidotas Levickis.
Naujagimiai. Vakar per statistinę parą Klaipėdoje pagimdė šešios moterys, joms gimė dvi mergaitės ir keturi berniukai.
Laidojimai. Šiandien Lėbartų kapinėse bus laidojami keturi mirusieji, tarp jų – Jadvyga Ležnevič. Nuoširdi užuojauta šios velionės artimiesiems. Kitų mirusiųjų pavardės neskelbiamos.
